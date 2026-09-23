Chris Norman - Lifelines (Marbled) (4029759212010) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Chris Norman - Lifelines (Marbled) (4029759212010) виниловая пластинка
В альбоме «Lifelines» Крис Норман отправляет свою огромную армию поклонников в эмоциональное путешествие по более чем 50 годам своей замечательной карьеры. Таким образом, концептуальный альбом, выпущенный в марте 2026 года, становится музыкальной автобиографией. Крис Норман подчеркивает: «Мой новый альбом «Lifelines» дал мне прекрасную возможность вернуться к различным этапам моей жизни и спеть песни, которые особенно тронули меня на протяжении всей моей музыкальной карьеры». Каждая песня представляет собой этап в жизни этого выдающегося артиста – вместе они образуют общую нить воспоминаний, эмоций и всех музыкальных влияний, которые формировали Криса Нормана на протяжении многих лет. Альбом открывается первым синглом «Lifelines», который также символизирует начало этого путешествия в прошлое: «„Lifelines“ – это песня о воспоминаниях и переживаниях из моей жизни и карьеры – моментах, которые вызывают во мне те сильные чувства, которые может вызвать только музыка», – говорит Крис Норман. 75-летие — идеальный повод остановиться и оглянуться назад: будь то воспоминания о раннем детстве, международные успехи в чартах или трогательные моменты. Все это находит свое место на альбоме «Lifelines», который, прежде всего, раскрывает личность, стоящую за артистом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитAC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитNotorious B.I.G. - Life After Death (Silver) (0603497841820) вин...
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в Сплит0039841550917, Morse, Neal, Testimony виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитThe Flower Kings - Stardust We Are (0196587069414) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в Сплит0602498878965, Eminem, Curtain Call виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитMark Knopfler - Sailing To Philadelphia (25Th Anniversary) (Ultr...
-
В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитDef Leppard - Hysteria (0602557560923) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитSoundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитDonald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (060250893500...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитQueen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитDonald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (06024...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитThe Flower Kings - Paradox Hotel (0196587794118) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Chris Norman - Lifelines (Marbled) (4029759212010) виниловая пластинка