Taylor Swift - Fearless (Taylor'S Version) (Gold) (602435845104) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Taylor Swift - Fearless (Taylor'S Version) (Gold) (602435845104) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fearless (Taylor’s Version), Fifteen (Taylor’s Version), Love Story (Taylor’s Version), Hey Stephen (Taylor’s Version), White Horse (Taylor’s Version), You Belong With Me (Taylor’s Version), Breathe (Taylor’s Version), Tell Me Why (Taylor’s Version), You’re Not Sorry (Taylor’s Version), The Way I Loved You (Taylor’s Version), Forever & Always (Taylor’s Version), The Best Day (Taylor’s Version), Change (Taylor’s Version), Jump Then Fall (Taylor's Version), Untouchable (Taylor's Version), Forever & Always (Piano Version) (Taylor's Version), Come In With The Rain (Taylor's Version), Superstar (Taylor's Version), The Other Side Of The Door (Taylor's Version), Today Was A Fairytale (Taylor's Version), You All Over Me (From The Vault), Mr. Perfectly Fine (From The Vault), We Were Happy (From The Vault), That's When (From The Vault), Don't You (From The Vault), Bye Bye Baby (From The Vault), Love Story (Taylor’s Version) - Elvira Remix
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