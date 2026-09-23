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Taylor Swift - Fearless (Taylor'S Version) (Gold) (602435845104) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Taylor Swift - Fearless (Taylor'S Version) (Gold) (602435845104) виниловая пластинка

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Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 1
Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 2
Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 3
Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 4
Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 5
Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 6
Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 7
Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 8
Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 9
Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Fearless
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 1
  • Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 2
  • Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 3
  • Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 4
  • Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 5
  • Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 6
  • Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 7
  • Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 8
  • Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 9
  • Taylor Swift - Fearless (Taylor&#039;S Version) (Gold) (602435845104) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732962
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602435845104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Fearless
Жанр
Кантри
Трек-лист
Fearless (Taylor’s Version), Fifteen (Taylor’s Version), Love Story (Taylor’s Version), Hey Stephen (Taylor’s Version), White Horse (Taylor’s Version), You Belong With Me (Taylor’s Version), Breathe (Taylor’s Version), Tell Me Why (Taylor’s Version), You’re Not Sorry (Taylor’s Version), The Way I Loved You (Taylor’s Version), Forever & Always (Taylor’s Version), The Best Day (Taylor’s Version), Change (Taylor’s Version), Jump Then Fall (Taylor's Version), Untouchable (Taylor's Version), Forever
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - Fearless (Taylor'S Version) (Gold) (602435845104) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fearless (Taylor’s Version), Fifteen (Taylor’s Version), Love Story (Taylor’s Version), Hey Stephen (Taylor’s Version), White Horse (Taylor’s Version), You Belong With Me (Taylor’s Version), Breathe (Taylor’s Version), Tell Me Why (Taylor’s Version), You’re Not Sorry (Taylor’s Version), The Way I Loved You (Taylor’s Version), Forever & Always (Taylor’s Version), The Best Day (Taylor’s Version), Change (Taylor’s Version), Jump Then Fall (Taylor's Version), Untouchable (Taylor's Version), Forever & Always (Piano Version) (Taylor's Version), Come In With The Rain (Taylor's Version), Superstar (Taylor's Version), The Other Side Of The Door (Taylor's Version), Today Was A Fairytale (Taylor's Version), You All Over Me (From The Vault), Mr. Perfectly Fine (From The Vault), We Were Happy (From The Vault), That's When (From The Vault), Don't You (From The Vault), Bye Bye Baby (From The Vault), Love Story (Taylor’s Version) - Elvira Remix

Отзывы о товаре Taylor Swift - Fearless (Taylor'S Version) (Gold) (602435845104) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602435845104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Fearless
Жанр
Кантри
Трек-лист
Fearless (Taylor’s Version), Fifteen (Taylor’s Version), Love Story (Taylor’s Version), Hey Stephen (Taylor’s Version), White Horse (Taylor’s Version), You Belong With Me (Taylor’s Version), Breathe (Taylor’s Version), Tell Me Why (Taylor’s Version), You’re Not Sorry (Taylor’s Version), The Way I Loved You (Taylor’s Version), Forever & Always (Taylor’s Version), The Best Day (Taylor’s Version), Change (Taylor’s Version), Jump Then Fall (Taylor's Version), Untouchable (Taylor's Version), Forever
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fearless (Taylor’s Version), Fifteen (Taylor’s Version), Love Story (Taylor’s Version), Hey Stephen (Taylor’s Version), White Horse (Taylor’s Version), You Belong With Me (Taylor’s Version), Breathe (Taylor’s Version), Tell Me Why (Taylor’s Version), You’re Not Sorry (Taylor’s Version), The Way I Loved You (Taylor’s Version), Forever & Always (Taylor’s Version), The Best Day (Taylor’s Version), Change (Taylor’s Version), Jump Then Fall (Taylor's Version), Untouchable (Taylor's Version), Forever & Always (Piano Version) (Taylor's Version), Come In With The Rain (Taylor's Version), Superstar (Taylor's Version), The Other Side Of The Door (Taylor's Version), Today Was A Fairytale (Taylor's Version), You All Over Me (From The Vault), Mr. Perfectly Fine (From The Vault), We Were Happy (From The Vault), That's When (From The Vault), Don't You (From The Vault), Bye Bye Baby (From The Vault), Love Story (Taylor’s Version) - Elvira Remix
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