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Guns N' Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Guns N' Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка

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Guns N&#039; Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка - фото 1
Guns N&#039; Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка - фото 2
Guns N&#039; Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка - фото 3
Guns N&#039; Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка - фото 4
Guns N&#039; Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка - фото 5
Guns N&#039; Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Guns N' Roses
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Guns N&#039; Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка - фото 1
  • Guns N&#039; Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка - фото 2
  • Guns N&#039; Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка - фото 3
  • Guns N&#039; Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка - фото 4
  • Guns N&#039; Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка - фото 5
  • Guns N&#039; Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402162
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Guns N' Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602507124793]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Guns N' Roses
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Welcome To The Jungle, Sweet Child O’ Mine, Shadow Of Your Love, Patience, Paradise City, Knockin’ On Heaven’s Door, Civil War, You Could Be Mine, Don’t Cry (Original Version), November Rain, Live And Let Die, Yesterdays, Ain’t It Fun, Since I Don’t Have You, Sympathy For The Devil.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guns N' Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка

Track List

G1Welcome To The Jungle4:31
G2Sweet Child O' Mine5:55
G3Shadow Of Your Love3:05
G4Patience5:55
N1Paradise City6:46
N2Knockin' On Heaven's Door5:36
N3Civil War7:41
F'N1You Could Be Mine5:44
F'N2Don't Cry (Original)4:44
F'N3November Rain8:57
F'N4Live And Let Die3:02
R1Yesterdays3:15
R2Ain't It Fun5:07
R3Since I Don't Have You4:19
R4Sympathy For The Devil7:35

Отзывы о товаре Guns N' Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602507124793]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Guns N' Roses
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Welcome To The Jungle, Sweet Child O’ Mine, Shadow Of Your Love, Patience, Paradise City, Knockin’ On Heaven’s Door, Civil War, You Could Be Mine, Don’t Cry (Original Version), November Rain, Live And Let Die, Yesterdays, Ain’t It Fun, Since I Don’t Have You, Sympathy For The Devil.
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

G1Welcome To The Jungle4:31
G2Sweet Child O' Mine5:55
G3Shadow Of Your Love3:05
G4Patience5:55
N1Paradise City6:46
N2Knockin' On Heaven's Door5:36
N3Civil War7:41
F'N1You Could Be Mine5:44
F'N2Don't Cry (Original)4:44
F'N3November Rain8:57
F'N4Live And Let Die3:02
R1Yesterdays3:15
R2Ain't It Fun5:07
R3Since I Don't Have You4:19
R4Sympathy For The Devil7:35
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Guns N' Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинка - стоимость товара 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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