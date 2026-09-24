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Queen - Live At The Rainbow' 74 (0602537910717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Queen - Live At The Rainbow' 74 (0602537910717) виниловая пластинка

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Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 1
Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 2
Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 3
Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 4
Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 5
Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 6
Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 7
Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 8
Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 9
Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 10
Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 11
Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 12
Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 13
Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Live At The Rainbow' 74
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 4
  • Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 5
  • Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 6
  • Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 7
  • Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 8
  • Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 9
  • Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 10
  • Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 11
  • Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 12
  • Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 13
  • Queen - Live At The Rainbow&#039; 74 (0602537910717) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715538
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Queen - Live At The Rainbow' 74 (0602537910717) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602537910717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Live At The Rainbow' 74
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Procession, Father To Son, Ogre Battle, Son And Daughter, Guitar Solo, Son And Daughter (Reprise), Keep Yourself Alive, Drum Solo, Keep Yourself Alive (Reprise), Seven Seas Of Rhye, Modern Times Rock 'n' Roll, Liar, Procession, Now I'm Here, It Began), Flick Of The Wrist, In The Lap Of The Gods, Killer Queen, The March Of The Black Queen, Bring Back That Leroy Brown, Stone Cold Crazy, Revisited
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - Live At The Rainbow' 74 (0602537910717) виниловая пластинка

Live at the Rainbow '74 — концертный альбом британской рок-группы Queen, вышедший в 2014 году.



Теги товара: Queen, Limited Edition

Отзывы о товаре Queen - Live At The Rainbow' 74 (0602537910717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602537910717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Live At The Rainbow' 74
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Procession, Father To Son, Ogre Battle, Son And Daughter, Guitar Solo, Son And Daughter (Reprise), Keep Yourself Alive, Drum Solo, Keep Yourself Alive (Reprise), Seven Seas Of Rhye, Modern Times Rock 'n' Roll, Liar, Procession, Now I'm Here, It Began), Flick Of The Wrist, In The Lap Of The Gods, Killer Queen, The March Of The Black Queen, Bring Back That Leroy Brown, Stone Cold Crazy, Revisited
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Live at the Rainbow '74 — концертный альбом британской рок-группы Queen, вышедший в 2014 году.


Теги товара: Queen, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queen - Live At The Rainbow' 74 (0602537910717) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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