Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
4
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733843
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797134316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
4
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Night Life, Juke Box Hero, Break It Up, Waiting For A Girl Like You, Luanne, Urgent, I'm Gonna Win, Woman In Black, Girl On The Moon, Don't Let Go
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Night Life, Juke Box Hero, Break It Up, Waiting For A Girl Like You, Luanne, Urgent, I'm Gonna Win, Woman In Black, Girl On The Moon, Don't Let Go
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитGrave Digger - Tunes Of War (198028861212) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в Сплит0887828047314, Franz Ferdinand, Hits To The Head виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитBryan Ferry - Frantic (coloured) (4099964039672) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитAccept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитDeep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитElton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитExodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) в...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитBryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитVaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) винил...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитWithin Temptation - Hydra (8719262042919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитNatacha Atlas - The Best Of (0644918108917) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитDylan, Bob, Triplicate (0889854135010) виниловая пластинка
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797134316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
4
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Night Life, Juke Box Hero, Break It Up, Waiting For A Girl Like You, Luanne, Urgent, I'm Gonna Win, Woman In Black, Girl On The Moon, Don't Let Go
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Night Life, Juke Box Hero, Break It Up, Waiting For A Girl Like You, Luanne, Urgent, I'm Gonna Win, Woman In Black, Girl On The Moon, Don't Let Go
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Foreigner - 4 (Analogue, Original Master Recording) (0821797134316) виниловая пластинка