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Геннадий Гладков - Музыка Театра И Кино (5Lp Box) (4680068800307) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Геннадий Гладков - Музыка Театра И Кино (5Lp Box) (4680068800307) виниловая пластинка

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Геннадий Гладков - Музыка Театра И Кино (5Lp Box) (4680068800307) виниловая пластинка - фото 1
Геннадий Гладков - Музыка Театра И Кино (5Lp Box) (4680068800307) виниловая пластинка - фото 2
Геннадий Гладков - Музыка Театра И Кино (5Lp Box) (4680068800307) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Музыка Театра И Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Геннадий Гладков - Музыка Театра И Кино (5Lp Box) (4680068800307) виниловая пластинка - фото 1
  • Геннадий Гладков - Музыка Театра И Кино (5Lp Box) (4680068800307) виниловая пластинка - фото 2
  • Геннадий Гладков - Музыка Театра И Кино (5Lp Box) (4680068800307) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 970 руб. 
Начислим 494 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718225
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Геннадий Гладков - Музыка Театра И Кино (5Lp Box) (4680068800307) виниловая пластинка
16 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Музыка Театра И Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Музыка из телефильмов: «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона», «Собака на сене», «Дульсинея Тобосская», «Люди и манекены», Музыка из кинофильмов: «Точка, точка, запятая», «Дон Кихот возвращается», Музыка из мультфильма: «Очень синяя борода», Музыка из спектаклей «Тиль», «Люди и страсти», и многое другое.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Геннадий Гладков - Музыка Театра И Кино (5Lp Box) (4680068800307) виниловая пластинка

Инструментальная музыка выдающегося отечественного композитора Геннадия Гладкова к известным и неизвестным фильмам и спектаклям. На пяти виниловых дисках музыка из телефильмов «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона», «Собака на сене», «Дульсинея Тобосская», «Люди и манекены», кинофильмов «Точка, точка, запятая», «Дон Кихот возвращается», мультфильма «Очень синяя борода», спектаклей «Тиль», «Люди и страсти» и многое другое.. Особенность этого проекта - отсутствие много раз издававшихся песен и вокальных номеров, осознанный перенос слушательского внимания на инструментальную музыку фильмов. Большая часть композиций издаётся впервые. Все фонограммы взяты из личного архива Геннадия Гладкова, некоторые из них отреставрированы. Альбом имеет также CD-версию. «Несколько часов огромной радости и постоянного удивления - вот что такое новый проект Малика Аминова с музыкой Геннадия Гладкова», - говорит об альбоме композитор Андрей Семёнов. «Тот, кто купит этот альбом, ничего другого слушать уже не захочет», - добавляет он.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Геннадий Гладков - Музыка Театра И Кино (5Lp Box) (4680068800307) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Музыка Театра И Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Музыка из телефильмов: «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона», «Собака на сене», «Дульсинея Тобосская», «Люди и манекены», Музыка из кинофильмов: «Точка, точка, запятая», «Дон Кихот возвращается», Музыка из мультфильма: «Очень синяя борода», Музыка из спектаклей «Тиль», «Люди и страсти», и многое другое.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Инструментальная музыка выдающегося отечественного композитора Геннадия Гладкова к известным и неизвестным фильмам и спектаклям. На пяти виниловых дисках музыка из телефильмов «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона», «Собака на сене», «Дульсинея Тобосская», «Люди и манекены», кинофильмов «Точка, точка, запятая», «Дон Кихот возвращается», мультфильма «Очень синяя борода», спектаклей «Тиль», «Люди и страсти» и многое другое.. Особенность этого проекта - отсутствие много раз издававшихся песен и вокальных номеров, осознанный перенос слушательского внимания на инструментальную музыку фильмов. Большая часть композиций издаётся впервые. Все фонограммы взяты из личного архива Геннадия Гладкова, некоторые из них отреставрированы. Альбом имеет также CD-версию. «Несколько часов огромной радости и постоянного удивления - вот что такое новый проект Малика Аминова с музыкой Геннадия Гладкова», - говорит об альбоме композитор Андрей Семёнов. «Тот, кто купит этот альбом, ничего другого слушать уже не захочет», - добавляет он.


Теги товара: Кинематограф
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Доставка
Отзывы


Геннадий Гладков - Музыка Театра И Кино (5Lp Box) (4680068800307) виниловая пластинка – стоимость товара 16970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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