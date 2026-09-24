Геннадий Гладков - Музыка Театра И Кино (5Lp Box) (4680068800307) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Геннадий Гладков - Музыка Театра И Кино (5Lp Box) (4680068800307) виниловая пластинка
Инструментальная музыка выдающегося отечественного композитора Геннадия Гладкова к известным и неизвестным фильмам и спектаклям. На пяти виниловых дисках музыка из телефильмов «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона», «Собака на сене», «Дульсинея Тобосская», «Люди и манекены», кинофильмов «Точка, точка, запятая», «Дон Кихот возвращается», мультфильма «Очень синяя борода», спектаклей «Тиль», «Люди и страсти» и многое другое.. Особенность этого проекта - отсутствие много раз издававшихся песен и вокальных номеров, осознанный перенос слушательского внимания на инструментальную музыку фильмов. Большая часть композиций издаётся впервые. Все фонограммы взяты из личного архива Геннадия Гладкова, некоторые из них отреставрированы. Альбом имеет также CD-версию. «Несколько часов огромной радости и постоянного удивления - вот что такое новый проект Малика Аминова с музыкой Геннадия Гладкова», - говорит об альбоме композитор Андрей Семёнов. «Тот, кто купит этот альбом, ничего другого слушать уже не захочет», - добавляет он.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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