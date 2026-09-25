Staind - Confessions Of The Fallen (4050538903720) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Staind - Confessions Of The Fallen (4050538903720) виниловая пластинка
Confessions of the Fallen — восьмой студийный альбом американской метал-группы Staind, выпущенный 22 сентября 2023 года. Издание на виниле в гейтфолде. Альбом ознаменовал возвращение группы после двенадцатилетнего перерыва, самого долгого в их карьере. Ключевой особенностью альбома стало появление нового барабанщика, Сала Джанкарелли, который привнес свежую динамику к знакомому звучанию группы. «Confessions of the Fallen» находится в рамках жанров альтернативного метала и пост-гранжа, с влиянием современного хард-рока. Staind остаются верны своему фирменному сырому гитарному звучанию, мрачным мелодиям и эмоционально насыщенному вокалу фронтмена Аарона Льюиса. Одновременно альбом экспериментирует с тонкими электронными элементами, особенно в сингле «Lowest in Me». Этот трек открывает альбом и сочетает в себе тяжелые риффы с более современным звучанием. «Confessions of the Fallen» продемонстровал, как группа переосмыслила себя после долгого перерыва, не утратив при этом мощи своих истоков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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