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Staind - Confessions Of The Fallen (4050538903720) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Staind - Confessions Of The Fallen (4050538903720) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Staind
Альбом (сингл)
Confessions Of The Fallen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Staind - Confessions Of The Fallen (4050538903720) - фото 1
  • Staind - Confessions Of The Fallen (4050538903720) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733285
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Staind - Confessions Of The Fallen (4050538903720) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538903720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Staind
Альбом (сингл)
Confessions Of The Fallen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Lowest In Me, Was Any Of It Real?, In This Condition, Here And Now, Out Of TIme, Cycle Of Hurting, The Fray, Better Days, Hate Me Too, Confessions Of The Fallen
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Staind - Confessions Of The Fallen (4050538903720) виниловая пластинка

Confessions of the Fallen — восьмой студийный альбом американской метал-группы Staind, выпущенный 22 сентября 2023 года. Издание на виниле в гейтфолде. Альбом ознаменовал возвращение группы после двенадцатилетнего перерыва, самого долгого в их карьере. Ключевой особенностью альбома стало появление нового барабанщика, Сала Джанкарелли, который привнес свежую динамику к знакомому звучанию группы. «Confessions of the Fallen» находится в рамках жанров альтернативного метала и пост-гранжа, с влиянием современного хард-рока. Staind остаются верны своему фирменному сырому гитарному звучанию, мрачным мелодиям и эмоционально насыщенному вокалу фронтмена Аарона Льюиса. Одновременно альбом экспериментирует с тонкими электронными элементами, особенно в сингле «Lowest in Me». Этот трек открывает альбом и сочетает в себе тяжелые риффы с более современным звучанием. «Confessions of the Fallen» продемонстровал, как группа переосмыслила себя после долгого перерыва, не утратив при этом мощи своих истоков.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538903720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Staind
Альбом (сингл)
Confessions Of The Fallen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Lowest In Me, Was Any Of It Real?, In This Condition, Here And Now, Out Of TIme, Cycle Of Hurting, The Fray, Better Days, Hate Me Too, Confessions Of The Fallen
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Confessions of the Fallen — восьмой студийный альбом американской метал-группы Staind, выпущенный 22 сентября 2023 года. Издание на виниле в гейтфолде. Альбом ознаменовал возвращение группы после двенадцатилетнего перерыва, самого долгого в их карьере. Ключевой особенностью альбома стало появление нового барабанщика, Сала Джанкарелли, который привнес свежую динамику к знакомому звучанию группы. «Confessions of the Fallen» находится в рамках жанров альтернативного метала и пост-гранжа, с влиянием современного хард-рока. Staind остаются верны своему фирменному сырому гитарному звучанию, мрачным мелодиям и эмоционально насыщенному вокалу фронтмена Аарона Льюиса. Одновременно альбом экспериментирует с тонкими электронными элементами, особенно в сингле «Lowest in Me». Этот трек открывает альбом и сочетает в себе тяжелые риффы с более современным звучанием. «Confessions of the Fallen» продемонстровал, как группа переосмыслила себя после долгого перерыва, не утратив при этом мощи своих истоков.


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
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Staind - Confessions Of The Fallen (4050538903720) виниловая пластинка - купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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