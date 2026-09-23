Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cult - Sonic Temple (30Th Anniversary) (607618215118) виниловая пластинка
"Sonic Temple" - юбилейное переиздание четвертого студийного альбома The Cult, выпущенного в 1989 году. Расширенное ремастированное издание на двойном черном виниле. Вторая пластинка содержит бисайды, а также различные миксы и версии альбомных треков. The Cult - британская рок-группа, возникшая в Брадфорде в 1981 году. Впоследствии группа меняла состав, самые постоянные участники - вокалист Иан Эстбери и гитарист Билли Даффи. В начале своего существования группа выступила в роли одного из основоположников развивавшейся в Англии сцены постпанка. Их музыка ассоциировалась с готик-роком, находясь под влиянием мистицизма и психоделического рока в стиле The Doors.
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