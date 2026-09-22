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Stratovarius - Fright Night (coloured) (8719262040274) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stratovarius - Fright Night (coloured) (8719262040274) виниловая пластинка

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Stratovarius - Fright Night (coloured) (8719262040274) виниловая пластинка - фото 1
Stratovarius - Fright Night (coloured) (8719262040274) виниловая пластинка - фото 2
Stratovarius - Fright Night (coloured) (8719262040274) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stratovarius
Альбом (сингл)
Fright Night
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stratovarius - Fright Night (coloured) (8719262040274) виниловая пластинка - фото 1
  • Stratovarius - Fright Night (coloured) (8719262040274) виниловая пластинка - фото 2
  • Stratovarius - Fright Night (coloured) (8719262040274) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717361
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Stratovarius - Fright Night (coloured) (8719262040274) виниловая пластинка
4 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stratovarius
Альбом (сингл)
Fright Night
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Future Shock, False Messiah, Black Night, Witch-Hunt, Fire Dance, Fright Night, Night Screamer, Darkness, Goodbye
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stratovarius - Fright Night (coloured) (8719262040274) виниловая пластинка

LP — ограниченный тираж 180-граммового полупрозрачного красного винила. Включает вставку с текстами песен. Тираж всего 666 пронумерованных экземпляров. Fright Night — дебютный альбом влиятельной финской пауэр-метал группы Stratovarius включающий синглы « Future Shock », « Witch-Hunt », « Black Night » и « Night Screamer ». Группа была образована в 1982 году и с тех пор выпустила более пятнадцати студийных и концертных альбомов. Альбом был написан одним лишь основателем, гитаристом Тимо Толкки который покинул группу в 2008 году, и считается очень важной частью их обширной дискографии. Fright Night доступен ограниченным тиражом в 666 пронумерованных копий на полупрозрачном красном виниле и включает в себя вкладыш с текстами песен.

Отзывы о товаре Stratovarius - Fright Night (coloured) (8719262040274) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stratovarius
Альбом (сингл)
Fright Night
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Future Shock, False Messiah, Black Night, Witch-Hunt, Fire Dance, Fright Night, Night Screamer, Darkness, Goodbye
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
LP — ограниченный тираж 180-граммового полупрозрачного красного винила. Включает вставку с текстами песен. Тираж всего 666 пронумерованных экземпляров. Fright Night — дебютный альбом влиятельной финской пауэр-метал группы Stratovarius включающий синглы « Future Shock », « Witch-Hunt », « Black Night » и « Night Screamer ». Группа была образована в 1982 году и с тех пор выпустила более пятнадцати студийных и концертных альбомов. Альбом был написан одним лишь основателем, гитаристом Тимо Толкки который покинул группу в 2008 году, и считается очень важной частью их обширной дискографии. Fright Night доступен ограниченным тиражом в 666 пронумерованных копий на полупрозрачном красном виниле и включает в себя вкладыш с текстами песен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stratovarius - Fright Night (coloured) (8719262040274) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4490 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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