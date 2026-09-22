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Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный

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Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 1
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Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 3
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Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 5
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 6
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 7
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 8
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 9
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 10
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 11
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 12
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 13
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 14
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 15
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 16
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 17
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 18
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 19
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 20
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 21
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 22
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 23
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 24
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 25
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 26
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 27
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 28
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 29
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 30
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 31
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 32
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 33
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 34
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 35
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 36
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 37
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 38
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 39
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 40
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 41
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 42
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 43
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 44
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 45
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 46
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 47
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 48
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 49
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 5
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  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 39
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 40
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 41
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 42
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 43
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 44
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 45
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 46
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 47
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 48
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 49
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
23 350 руб.  30 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732551
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Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный

Смартфон TECNO — это современное устройство, объединяющее в себе стильный дизайн и впечатляющие технические характеристики. Оснащенный 6,78-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц, он обеспечивает плавное и четкое изображение, идеально подходящее для игр и мультимедиа. Восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую производительность и быструю обработку задач, даже при многозадачности. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. Смартфон поддерживает две SIM-карты формата nano-SIM, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты. Наличие модуля NFC позволяет легко совершать бесконтактные платежи и быстро подключаться к совместимым устройствам. Корпус смартфона выполнен из прочного пластика и представлен в элегантном черном цвете. Хотя модель не обладает ударопрочностью, она все равно отличает высоким уровнем надежности. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Питание устройства осуществляется от аккумулятора типа Li-Ion, что обеспечивает длительное время работы. Общий вес смартфона составляет 0,458 кг, что делает его достаточно легким и удобным в использовании. Смартфон работает на операционной системе Android, предлагая пользователю доступ ко всем современным приложениям и функциям, делая ваше взаимодействие с устройством максимально комфортным и приятным.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный




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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Частота процессора, МГц
2200
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO — это современное устройство, объединяющее в себе стильный дизайн и впечатляющие технические характеристики. Оснащенный 6,78-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц, он обеспечивает плавное и четкое изображение, идеально подходящее для игр и мультимедиа. Восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую производительность и быструю обработку задач, даже при многозадачности. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. Смартфон поддерживает две SIM-карты формата nano-SIM, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты. Наличие модуля NFC позволяет легко совершать бесконтактные платежи и быстро подключаться к совместимым устройствам. Корпус смартфона выполнен из прочного пластика и представлен в элегантном черном цвете. Хотя модель не обладает ударопрочностью, она все равно отличает высоким уровнем надежности. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Питание устройства осуществляется от аккумулятора типа Li-Ion, что обеспечивает длительное время работы. Общий вес смартфона составляет 0,458 кг, что делает его достаточно легким и удобным в использовании. Смартфон работает на операционной системе Android, предлагая пользователю доступ ко всем современным приложениям и функциям, делая ваше взаимодействие с устройством максимально комфортным и приятным.
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