Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный
Смартфон TECNO — это современное устройство, объединяющее в себе стильный дизайн и впечатляющие технические характеристики. Оснащенный 6,78-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц, он обеспечивает плавное и четкое изображение, идеально подходящее для игр и мультимедиа. Восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую производительность и быструю обработку задач, даже при многозадачности. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. Смартфон поддерживает две SIM-карты формата nano-SIM, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты. Наличие модуля NFC позволяет легко совершать бесконтактные платежи и быстро подключаться к совместимым устройствам. Корпус смартфона выполнен из прочного пластика и представлен в элегантном черном цвете. Хотя модель не обладает ударопрочностью, она все равно отличает высоким уровнем надежности. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Питание устройства осуществляется от аккумулятора типа Li-Ion, что обеспечивает длительное время работы. Общий вес смартфона составляет 0,458 кг, что делает его достаточно легким и удобным в использовании. Смартфон работает на операционной системе Android, предлагая пользователю доступ ко всем современным приложениям и функциям, делая ваше взаимодействие с устройством максимально комфортным и приятным.
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