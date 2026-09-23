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Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb White купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb White

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Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb White - фото 1
Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb White - фото 2
Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb White - фото 3
Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Realme 16
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2372x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Turbo
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb White - фото 1
  • Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb White - фото 2
  • Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb White - фото 3
  • Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
24 770 руб.  37 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734721
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Характеристики

Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2372x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Turbo
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb White

Этот смартфон Realme в элегантном белом цвете станет вашим мощным помощником на каждый день. Благодаря встроенной памяти 256 Гб вы сможете хранить огромные фотоархивы, приложения и важные документы, не боясь нехватки места. 8 Гб оперативной памяти в сочетании с восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 6400 Turbo (2,5 ГГц) обеспечивают плавную работу даже самых требовательных приложений и игр. Сочный экран 6,57 дюйма с разрешением 2372x1080 порадует четкой картинкой, а высокая частота обновления 120 Гц подарит невероятно плавную прокрутку и анимацию. Две nano-SIM-карты расширяют ваши коммуникационные возможности, а высокие стандарты защиты IP68/IP69K позволяют не бояться воды и пыли. Легкий пластиковый корпус делает устройство удобным для долгого использования и ношения с собой. Работает на стабильной системе Android для максимального комфорта в использовании.

Отзывы о товаре Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb White




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Характеристики
Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2372x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6400 Turbo
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Этот смартфон Realme в элегантном белом цвете станет вашим мощным помощником на каждый день. Благодаря встроенной памяти 256 Гб вы сможете хранить огромные фотоархивы, приложения и важные документы, не боясь нехватки места. 8 Гб оперативной памяти в сочетании с восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 6400 Turbo (2,5 ГГц) обеспечивают плавную работу даже самых требовательных приложений и игр. Сочный экран 6,57 дюйма с разрешением 2372x1080 порадует четкой картинкой, а высокая частота обновления 120 Гц подарит невероятно плавную прокрутку и анимацию. Две nano-SIM-карты расширяют ваши коммуникационные возможности, а высокие стандарты защиты IP68/IP69K позволяют не бояться воды и пыли. Легкий пластиковый корпус делает устройство удобным для долгого использования и ношения с собой. Работает на стабильной системе Android для максимального комфорта в использовании.
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Отзывы


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