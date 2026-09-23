Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb White
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb White
Этот смартфон Realme в элегантном белом цвете станет вашим мощным помощником на каждый день. Благодаря встроенной памяти 256 Гб вы сможете хранить огромные фотоархивы, приложения и важные документы, не боясь нехватки места. 8 Гб оперативной памяти в сочетании с восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 6400 Turbo (2,5 ГГц) обеспечивают плавную работу даже самых требовательных приложений и игр. Сочный экран 6,57 дюйма с разрешением 2372x1080 порадует четкой картинкой, а высокая частота обновления 120 Гц подарит невероятно плавную прокрутку и анимацию. Две nano-SIM-карты расширяют ваши коммуникационные возможности, а высокие стандарты защиты IP68/IP69K позволяют не бояться воды и пыли. Легкий пластиковый корпус делает устройство удобным для долгого использования и ношения с собой. Работает на стабильной системе Android для максимального комфорта в использовании.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
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