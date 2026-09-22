Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Titan
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Titan
Infinix в эффектном титановом цвете — это сочетание элегантного дизайна и впечатляющей мощности. За счёт диагонали экрана 6,78 дюйма смартфон отлично подойдёт для фильмов, игр и просмотра фото. Высокое разрешение 2644x1280 пикселей и частота обновления 144 Гц делают каждое действие плавным и детальным. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с восемью ядрами и частотой до 2600 МГц обеспечивает быструю работу даже в ресурсоёмких приложениях. Объёма памяти хватает для всего — не придётся выбирать между фото, видео и приложениями: 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Поддержка двух SIM-карт — удобство для путешествий и работы. Защита IP64 позволит смартфону не бояться пыли и брызг в повседневных условиях. Лёгкий пластиковый корпус делает устройство удобным даже при длительном использовании.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Purple
-
В наличииЦена 23 370 руб.5843 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 8+256 Purple
-
В наличииЦена 25 690 руб. 28 590 руб.6423 руб. в СплитСмартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro RU 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 26 150 руб.6538 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 8+256 Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 29 040 руб.7260 руб. в СплитСмартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Titan