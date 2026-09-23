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Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green

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Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 1
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 2
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 3
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 4
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 5
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 6
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 7
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 8
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 9
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 10
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 11
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 12
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 13
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 14
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 15
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 16
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 17
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 18
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 19
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 20
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 21
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 22
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 23
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 24
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 25
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 26
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 27
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 28
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 29
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 30
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 17
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 18
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 19
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 20
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 21
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 22
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 23
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 24
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 25
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 26
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 27
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 28
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 29
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 30
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
23 350 руб.  30 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736811
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Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
489

Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green

Стильный зелёный смартфон от TECNO с крупным 6,78-дюймовым экраном порадует кристально чётким изображением благодаря высокому разрешению 2644x1208. Молниеносная частота обновления 144 Гц обеспечивает по-настоящему плавную прокрутку и мгновенный отклик — отличный вариант для геймеров и любителей динамичных приложений. Мощный 8-ядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate с частотой 2200 МГц легко справляется даже с тяжёлыми задачами. С объёмом оперативной памяти 8 Гб и внушительными 256 Гб встроенной вы сможете хранить всё необходимое и запускать приложения без задержек. Лёгкий пластиковый корпус делает смартфон удобным для повседневного использования, а поддержка двух nano-SIM карт идеально подойдёт для тех, кто совмещает личное и рабочее общение.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green




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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Развернуть
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный зелёный смартфон от TECNO с крупным 6,78-дюймовым экраном порадует кристально чётким изображением благодаря высокому разрешению 2644x1208. Молниеносная частота обновления 144 Гц обеспечивает по-настоящему плавную прокрутку и мгновенный отклик — отличный вариант для геймеров и любителей динамичных приложений. Мощный 8-ядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate с частотой 2200 МГц легко справляется даже с тяжёлыми задачами. С объёмом оперативной памяти 8 Гб и внушительными 256 Гб встроенной вы сможете хранить всё необходимое и запускать приложения без задержек. Лёгкий пластиковый корпус делает смартфон удобным для повседневного использования, а поддержка двух nano-SIM карт идеально подойдёт для тех, кто совмещает личное и рабочее общение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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