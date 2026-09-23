Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green
Стильный зелёный смартфон от TECNO с крупным 6,78-дюймовым экраном порадует кристально чётким изображением благодаря высокому разрешению 2644x1208. Молниеносная частота обновления 144 Гц обеспечивает по-настоящему плавную прокрутку и мгновенный отклик — отличный вариант для геймеров и любителей динамичных приложений. Мощный 8-ядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate с частотой 2200 МГц легко справляется даже с тяжёлыми задачами. С объёмом оперативной памяти 8 Гб и внушительными 256 Гб встроенной вы сможете хранить всё необходимое и запускать приложения без задержек. Лёгкий пластиковый корпус делает смартфон удобным для повседневного использования, а поддержка двух nano-SIM карт идеально подойдёт для тех, кто совмещает личное и рабочее общение.
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