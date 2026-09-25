Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
**Смартфон Huawei NOVA 15 12+256Gb, мятный (51098TSG)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15! Стильный дизайн и передовые технологии — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15?** * **Яркий OLED-дисплей.** Диагональ 6,7 дюйма и разрешение 2412 x 1084 пикселей обеспечивают чёткое и насыщенное изображение. Частота обновления 120 Гц делает картинку плавной и приятной для глаз. * **Быстродействие и производительность.** С 12 ГБ оперативной памяти и мощным процессором Kirin 8020 смартфон легко справляется с многозадачностью и требовательными приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов.** Встроенной памяти на 256 ГБ хватит для хранения фотографий, видео, приложений и других файлов. * **Отличная камера для незабываемых снимков.** Три тыловые камеры помогут запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни. * **Долгое время работы без подзарядки.** Ёмкость аккумулятора 6000 мАч позволяет пользоваться смартфоном в течение длительного времени. Поддержка быстрой зарядки — ещё одно преимущество модели. * **Безопасность и удобство.** Сканер отпечатков пальцев обеспечивает надёжную защиту ваших данных, а поддержка NFC открывает возможности для бесконтактных платежей. * **Защита от пыли и влаги.** Класс пылевлагозащиты IP65 гарантирует надёжную защиту смартфона в различных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2 для быстрого подключения к другим устройствам; * стильный мятный цвет корпуса, который подчеркнёт вашу индивидуальность. Выберите Huawei NOVA 15 — смартфон, который сочетает в себе стиль, производительность и функциональность!
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 29 040 руб.7260 руб. в СплитСмартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White
-
В наличииЦена 32 890 руб. 49 790 руб.8223 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 32 890 руб. 49 790 руб.8223 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black
-
В наличииЦена 34 490 руб. 55 490 руб.8623 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green