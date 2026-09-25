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Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green

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Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 1
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 2
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 3
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 4
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 5
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 6
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 7
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 8
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 9
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 10
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 850 руб. 
Начислим 478 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735558
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
29 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, GPS, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green

**Смартфон Huawei NOVA 15 12+256Gb, мятный (51098TSG)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15! Стильный дизайн и передовые технологии — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15?** * **Яркий OLED-дисплей.** Диагональ 6,7 дюйма и разрешение 2412 x 1084 пикселей обеспечивают чёткое и насыщенное изображение. Частота обновления 120 Гц делает картинку плавной и приятной для глаз. * **Быстродействие и производительность.** С 12 ГБ оперативной памяти и мощным процессором Kirin 8020 смартфон легко справляется с многозадачностью и требовательными приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов.** Встроенной памяти на 256 ГБ хватит для хранения фотографий, видео, приложений и других файлов. * **Отличная камера для незабываемых снимков.** Три тыловые камеры помогут запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни. * **Долгое время работы без подзарядки.** Ёмкость аккумулятора 6000 мАч позволяет пользоваться смартфоном в течение длительного времени. Поддержка быстрой зарядки — ещё одно преимущество модели. * **Безопасность и удобство.** Сканер отпечатков пальцев обеспечивает надёжную защиту ваших данных, а поддержка NFC открывает возможности для бесконтактных платежей. * **Защита от пыли и влаги.** Класс пылевлагозащиты IP65 гарантирует надёжную защиту смартфона в различных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2 для быстрого подключения к другим устройствам; * стильный мятный цвет корпуса, который подчеркнёт вашу индивидуальность. Выберите Huawei NOVA 15 — смартфон, который сочетает в себе стиль, производительность и функциональность!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, GPS, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei NOVA 15 12+256Gb, мятный (51098TSG)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15! Стильный дизайн и передовые технологии — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15?** * **Яркий OLED-дисплей.** Диагональ 6,7 дюйма и разрешение 2412 x 1084 пикселей обеспечивают чёткое и насыщенное изображение. Частота обновления 120 Гц делает картинку плавной и приятной для глаз. * **Быстродействие и производительность.** С 12 ГБ оперативной памяти и мощным процессором Kirin 8020 смартфон легко справляется с многозадачностью и требовательными приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов.** Встроенной памяти на 256 ГБ хватит для хранения фотографий, видео, приложений и других файлов. * **Отличная камера для незабываемых снимков.** Три тыловые камеры помогут запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни. * **Долгое время работы без подзарядки.** Ёмкость аккумулятора 6000 мАч позволяет пользоваться смартфоном в течение длительного времени. Поддержка быстрой зарядки — ещё одно преимущество модели. * **Безопасность и удобство.** Сканер отпечатков пальцев обеспечивает надёжную защиту ваших данных, а поддержка NFC открывает возможности для бесконтактных платежей. * **Защита от пыли и влаги.** Класс пылевлагозащиты IP65 гарантирует надёжную защиту смартфона в различных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2 для быстрого подключения к другим устройствам; * стильный мятный цвет корпуса, который подчеркнёт вашу индивидуальность. Выберите Huawei NOVA 15 — смартфон, который сочетает в себе стиль, производительность и функциональность!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 29850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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