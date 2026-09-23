Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black
Смартфон Huawei в элегантном чёрном цвете моментально притягивает взгляд. Корпус из металла и стекла выглядит стильно и премиально, а класс защиты IP65 позволяет не бояться брызг и пыли. Большой 6,7-дюймовый экран с ярким разрешением 2412x1084 и плавной частотой обновления 120 Гц подарит насыщенные цвета и идеально чёткую картинку — наслаждайтесь играми, видео и работой без задержек. Процессор HiSilicon Kirin 8020 с частотой 2290 МГц и 8 производительными ядрами обеспечивает молниеносную реакцию даже при самых требовательных задачах. Объём оперативной памяти в 12 Гб позволит запускать сразу несколько приложений без малейших тормозов, а вместительные 256 Гб встроенной памяти дадут свободу хранить важные файлы, фото и видео прямо в телефоне. Телефон поддерживает две nano-SIM-карты, что удобно для тех, кто совмещает работу и личные дела. Управляется смартфон на базе Android — всё привычно, удобно, быстро. Huawei объединяет в этой модели современный комфорт, надежность и впечатляющую производительность.
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