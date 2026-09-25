Top.Mail.Ru
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 1
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 2
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 3
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 4
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 5
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 6
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 7
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 8
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 9
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 10
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 860 руб. 
Начислим 542 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735554
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
33 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, GPS, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
550

Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green

**Смартфон Huawei NOVA 15 12+512Gb, мятный (51098TSD)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15! Устройство порадует вас высоким качеством изображения и широкими возможностями для работы и развлечений. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15?** * **Потрясающее изображение:** OLED-дисплей с разрешением 2412 x 1084 и диагональю 6,7 дюйма обеспечивает яркую и чёткую картинку. Частота обновления 120 Гц делает динамичные сцены плавными и реалистичными. * **Быстродействие и производительность:** 12 ГБ оперативной памяти и мощный процессор Kirin 8020 от HiSilicon гарантируют быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 512 ГБ позволит хранить множество приложений, фото и видео без необходимости удалять что-либо. * **Три тыловые камеры:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях! * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6000 мАч обеспечит продолжительное использование смартфона без частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки — ещё одно преимущество модели. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев поможет защитить ваши данные, а поддержка NFC откроет возможности для бесконтактных платежей. **Дополнительные преимущества:** * класс пылевлагозащиты IP65 — смартфон устойчив к пыли и воде; * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2 для быстрого подключения к другим устройствам; * стильный мятный корпус из стекла. Год релиза — 2026. Операционная система — Android. Выберите Huawei NOVA 15 — смартфон, который сочетает в себе стиль, мощность и функциональность!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, GPS, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei NOVA 15 12+512Gb, мятный (51098TSD)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15! Устройство порадует вас высоким качеством изображения и широкими возможностями для работы и развлечений. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15?** * **Потрясающее изображение:** OLED-дисплей с разрешением 2412 x 1084 и диагональю 6,7 дюйма обеспечивает яркую и чёткую картинку. Частота обновления 120 Гц делает динамичные сцены плавными и реалистичными. * **Быстродействие и производительность:** 12 ГБ оперативной памяти и мощный процессор Kirin 8020 от HiSilicon гарантируют быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 512 ГБ позволит хранить множество приложений, фото и видео без необходимости удалять что-либо. * **Три тыловые камеры:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях! * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6000 мАч обеспечит продолжительное использование смартфона без частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки — ещё одно преимущество модели. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев поможет защитить ваши данные, а поддержка NFC откроет возможности для бесконтактных платежей. **Дополнительные преимущества:** * класс пылевлагозащиты IP65 — смартфон устойчив к пыли и воде; * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2 для быстрого подключения к другим устройствам; * стильный мятный корпус из стекла. Год релиза — 2026. Операционная система — Android. Выберите Huawei NOVA 15 — смартфон, который сочетает в себе стиль, мощность и функциональность!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 33860 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...