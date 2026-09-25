Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
**Смартфон Huawei NOVA 15 12+512Gb, мятный (51098TSD)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15! Устройство порадует вас высоким качеством изображения и широкими возможностями для работы и развлечений. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15?** * **Потрясающее изображение:** OLED-дисплей с разрешением 2412 x 1084 и диагональю 6,7 дюйма обеспечивает яркую и чёткую картинку. Частота обновления 120 Гц делает динамичные сцены плавными и реалистичными. * **Быстродействие и производительность:** 12 ГБ оперативной памяти и мощный процессор Kirin 8020 от HiSilicon гарантируют быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 512 ГБ позволит хранить множество приложений, фото и видео без необходимости удалять что-либо. * **Три тыловые камеры:** делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях! * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6000 мАч обеспечит продолжительное использование смартфона без частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки — ещё одно преимущество модели. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев поможет защитить ваши данные, а поддержка NFC откроет возможности для бесконтактных платежей. **Дополнительные преимущества:** * класс пылевлагозащиты IP65 — смартфон устойчив к пыли и воде; * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2 для быстрого подключения к другим устройствам; * стильный мятный корпус из стекла. Год релиза — 2026. Операционная система — Android. Выберите Huawei NOVA 15 — смартфон, который сочетает в себе стиль, мощность и функциональность!
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
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