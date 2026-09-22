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Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver купить с доставкой в Москве
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Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver

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Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver - фото 1
Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver - фото 2
Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver - фото 3
Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver - фото 4
Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver - фото 5
Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver - фото 6
Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver - фото 1
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver - фото 2
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver - фото 3
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver - фото 4
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver - фото 5
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver - фото 6
  • Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717313
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка (защитная пленка нанесена)
Линейка
Honor 400
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Частота процессора, МГц
2630
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver

Смартфон HONOR 400 256 ГБ представлен в черном цвете. Корпус толщиной 7.3 мм в соответствии с классом защиты IP66 устойчив к ударам, воздействию пыли и водяных брызг. На экране диагональю 6.55" с технологией OLED отображаются натуральные оттенки. Благодаря яркости до 5000 нит и технологии HDR передается четкая контрастная картинка в солнечную погоду на улице. Быстродействие системы обеспечивается процессором Qualcomm Snapdragon 7 и 12 ГБ оперативной памяти. Основная камера 200 Мп с сенсором 1/1.4 дюйма OIS и широкоугольная камера 12 Мп с функцией съемки макро создают реалистичные фотографии и видео при любой освещенности. Поддерживается приближение 15-30x без потери детализации. Для четких снимков селфи на передней стороне смартфона HONOR 400 установлена камера 50 Мп с алгоритмами искусственного интеллекта. Кремний-углеродная батарея 6000 мА*ч гарантирует до 1200 циклов полной зарядки и разрядки. Благодаря технологии SuperCharge 80 Вт аккумулятор набирает заряд 40% в течение 15 минут.

Отзывы о товаре Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка (защитная пленка нанесена)
Линейка
Honor 400
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Частота процессора, МГц
2630
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон HONOR 400 256 ГБ представлен в черном цвете. Корпус толщиной 7.3 мм в соответствии с классом защиты IP66 устойчив к ударам, воздействию пыли и водяных брызг. На экране диагональю 6.55" с технологией OLED отображаются натуральные оттенки. Благодаря яркости до 5000 нит и технологии HDR передается четкая контрастная картинка в солнечную погоду на улице. Быстродействие системы обеспечивается процессором Qualcomm Snapdragon 7 и 12 ГБ оперативной памяти. Основная камера 200 Мп с сенсором 1/1.4 дюйма OIS и широкоугольная камера 12 Мп с функцией съемки макро создают реалистичные фотографии и видео при любой освещенности. Поддерживается приближение 15-30x без потери детализации. Для четких снимков селфи на передней стороне смартфона HONOR 400 установлена камера 50 Мп с алгоритмами искусственного интеллекта. Кремний-углеродная батарея 6000 мА*ч гарантирует до 1200 циклов полной зарядки и разрядки. Благодаря технологии SuperCharge 80 Вт аккумулятор набирает заряд 40% в течение 15 минут.
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Отзывы


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