Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 400 12/256Gb Silver
Смартфон HONOR 400 256 ГБ представлен в черном цвете. Корпус толщиной 7.3 мм в соответствии с классом защиты IP66 устойчив к ударам, воздействию пыли и водяных брызг. На экране диагональю 6.55" с технологией OLED отображаются натуральные оттенки. Благодаря яркости до 5000 нит и технологии HDR передается четкая контрастная картинка в солнечную погоду на улице. Быстродействие системы обеспечивается процессором Qualcomm Snapdragon 7 и 12 ГБ оперативной памяти. Основная камера 200 Мп с сенсором 1/1.4 дюйма OIS и широкоугольная камера 12 Мп с функцией съемки макро создают реалистичные фотографии и видео при любой освещенности. Поддерживается приближение 15-30x без потери детализации. Для четких снимков селфи на передней стороне смартфона HONOR 400 установлена камера 50 Мп с алгоритмами искусственного интеллекта. Кремний-углеродная батарея 6000 мА*ч гарантирует до 1200 циклов полной зарядки и разрядки. Благодаря технологии SuperCharge 80 Вт аккумулятор набирает заряд 40% в течение 15 минут.
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