Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green
Смартфон TECNO CAMON 50 Ultra 5G Tecno Camon 50 Ultra 5G — для тех, кто ценит скорость, яркий экран и отличные фотографии Смартфон сочетает современные технологии, впечатляющую автономность и продвинутые камеры — идеальный выбор для игр, фото и активной жизни. Яркий AMOLED-дисплей Большой 6.78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1208 ? 2644 обеспечивает чёткое и детализированное изображение. Глубокий чёрный цвет и насыщенные оттенки оживают благодаря технологии AMOLED, а частота обновления 144 Гц делает прокрутку и игры максимально плавными. Дисплей защищён прочным стеклом, что повышает долговечность устройства. Производительность нового уровня Мощный 8-ядерный процессор MediaTek MT6878T в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти обеспечивает стабильную работу приложений, быструю загрузку игр и комфортную многозадачность. Смартфон справляется как с повседневными задачами, так и с требовательными приложениями и современными играми. Камеры для ярких моментов Основная тройная камера: 50 МП + 50 МП + 8 МП позволяет делать детализированные фото, эффектные портреты и широкие пейзажи. Фронтальная камера 50 МП отлично подходит для селфи и видеозвонков. Поддержка видеозаписи до 4K позволяет сохранять каждый момент в высокой детализации. Мощная батарея 6500 мАч Ёмкий аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки через Type-C позволяет быстро восстановить заряд и всегда оставаться на связи. Максимальная защита Смартфон соответствует стандартам IP66/IP68/IP69K, что обеспечивает устойчивость к пыли, влаге и воздействию воды под давлением. Удобные функции и связь Поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC гарантирует быструю передачу данных. Смартфон оснащён сканером отпечатка пальца и всеми необходимыми датчиками: гироскоп, освещение, приближение, компас. Поддержка двух SIM-карт Nano SIM и облачных сервисов делает устройство максимально функциональным.
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