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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green

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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 1
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 2
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 3
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 4
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 5
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 6
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 7
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 8
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 9
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 10
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 11
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 12
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 13
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 14
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 15
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 16
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
34 490 руб.  55 490 руб. 
Начислим 552 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733380
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green
34 490 руб. -38%
55 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C to USB A, скрепка для SIM, руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка (на экране), чехол
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Частота процессора, МГц
2600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х6
Вес, г.
494

Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green

Смартфон TECNO CAMON 50 Ultra 5G Tecno Camon 50 Ultra 5G — для тех, кто ценит скорость, яркий экран и отличные фотографии Смартфон сочетает современные технологии, впечатляющую автономность и продвинутые камеры — идеальный выбор для игр, фото и активной жизни. Яркий AMOLED-дисплей Большой 6.78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1208 ? 2644 обеспечивает чёткое и детализированное изображение. Глубокий чёрный цвет и насыщенные оттенки оживают благодаря технологии AMOLED, а частота обновления 144 Гц делает прокрутку и игры максимально плавными. Дисплей защищён прочным стеклом, что повышает долговечность устройства. Производительность нового уровня Мощный 8-ядерный процессор MediaTek MT6878T в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти обеспечивает стабильную работу приложений, быструю загрузку игр и комфортную многозадачность. Смартфон справляется как с повседневными задачами, так и с требовательными приложениями и современными играми. Камеры для ярких моментов Основная тройная камера: 50 МП + 50 МП + 8 МП позволяет делать детализированные фото, эффектные портреты и широкие пейзажи. Фронтальная камера 50 МП отлично подходит для селфи и видеозвонков. Поддержка видеозаписи до 4K позволяет сохранять каждый момент в высокой детализации. Мощная батарея 6500 мАч Ёмкий аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки через Type-C позволяет быстро восстановить заряд и всегда оставаться на связи. Максимальная защита Смартфон соответствует стандартам IP66/IP68/IP69K, что обеспечивает устойчивость к пыли, влаге и воздействию воды под давлением. Удобные функции и связь Поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC гарантирует быструю передачу данных. Смартфон оснащён сканером отпечатка пальца и всеми необходимыми датчиками: гироскоп, освещение, приближение, компас. Поддержка двух SIM-карт Nano SIM и облачных сервисов делает устройство максимально функциональным.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green




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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C to USB A, скрепка для SIM, руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка (на экране), чехол
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Частота процессора, МГц
2600
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO CAMON 50 Ultra 5G Tecno Camon 50 Ultra 5G — для тех, кто ценит скорость, яркий экран и отличные фотографии Смартфон сочетает современные технологии, впечатляющую автономность и продвинутые камеры — идеальный выбор для игр, фото и активной жизни. Яркий AMOLED-дисплей Большой 6.78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1208 ? 2644 обеспечивает чёткое и детализированное изображение. Глубокий чёрный цвет и насыщенные оттенки оживают благодаря технологии AMOLED, а частота обновления 144 Гц делает прокрутку и игры максимально плавными. Дисплей защищён прочным стеклом, что повышает долговечность устройства. Производительность нового уровня Мощный 8-ядерный процессор MediaTek MT6878T в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти обеспечивает стабильную работу приложений, быструю загрузку игр и комфортную многозадачность. Смартфон справляется как с повседневными задачами, так и с требовательными приложениями и современными играми. Камеры для ярких моментов Основная тройная камера: 50 МП + 50 МП + 8 МП позволяет делать детализированные фото, эффектные портреты и широкие пейзажи. Фронтальная камера 50 МП отлично подходит для селфи и видеозвонков. Поддержка видеозаписи до 4K позволяет сохранять каждый момент в высокой детализации. Мощная батарея 6500 мАч Ёмкий аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки через Type-C позволяет быстро восстановить заряд и всегда оставаться на связи. Максимальная защита Смартфон соответствует стандартам IP66/IP68/IP69K, что обеспечивает устойчивость к пыли, влаге и воздействию воды под давлением. Удобные функции и связь Поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC гарантирует быструю передачу данных. Смартфон оснащён сканером отпечатка пальца и всеми необходимыми датчиками: гироскоп, освещение, приближение, компас. Поддержка двух SIM-карт Nano SIM и облачных сервисов делает устройство максимально функциональным.
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Отзывы


Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green - стоимость товара 34490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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