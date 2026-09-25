Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black
Этот смартфон TECNO в стильном черном цвете сочетает внушительную производительность с практичной защищённостью. Прочные стандарты IP68/IP69 не боятся пыли и влаги — идеален для активной жизни и экстремальных условий. Экран диагональю 6,78 дюйма и чёткое разрешение 2644x1208 радуют яркой, детализированной картинкой — смотреть фильмы, работать, играть одно удовольствие. Встроенной памяти 256 Гб хватит даже самым требовательным пользователям: храните фото, видео и приложения, не задумываясь об экономии места. Оперативная память 12 Гб открывает молниеносную работу приложений и многозадачность без тормозов. Огромный аккумулятор на 6500 мА·ч гарантирует свободу от розетки — смартфон не подведёт в поездках и командировках. Надёжный сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и удобный доступ к устройству. Благодаря поддержке сразу двух nano-SIM можно разделять личные и рабочие контакты. Навигация через GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou помогает оставаться на связи где угодно. Вес 195 грамм делает смартфон увесистым, но при этом удобным для уверенного хвата. Управление происходит на платформе Android — всё знакомо и интуитивно.
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