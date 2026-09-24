Смартфон Honor 400 12/512Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 400 12/512Gb Black
**Смартфон HONOR 400 12+512Gb чёрный (5109BURH)** Откройте для себя новые горизонты с передовым смартфоном HONOR 400. Этот стильный и мощный гаджет создан для тех, кто ценит высокое качество и инновационные технологии. **Основные характеристики:** * **Процессор:** Snapdragon 7 Gen 3 — обеспечивает высокую производительность для любых задач. * **Оперативная память:** 12 ГБ — позволяет запускать множество приложений одновременно без задержек. * **Встроенная память:** 512 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, фотографий и видео. * **Дисплей:** AMOLED с диагональю 6,55 дюйма и разрешением 2736x1264 пикселей — яркое и чёткое изображение с насыщенными цветами. * **Частота обновления:** 120 Гц — плавное отображение динамичных сцен и игр. * **Аккумулятор:** 6000 мАч — длительное время работы без подзарядки. * **Операционная система:** Android 15 — актуальные функции и обновления. **Дополнительные возможности:** * **Двойная тыловая камера** — для ярких и качественных снимков. * **Поддержка двух SIM-карт** — удобство использования личных и рабочих номеров. * **Сканер отпечатков пальцев** — надёжная защита ваших данных. * **NFC** — для быстрых и удобных бесконтактных платежей. * **Bluetooth 5.4** — стабильное соединение с другими устройствами. * **USB Type-C** — универсальный проводной интерфейс для зарядки и передачи данных. * **Быстрая зарядка** — экономия времени на подзарядку. **Защита и надёжность:** * **Класс защиты IP66** — устойчивость к пыли и воде. * **Монолитный корпус из пластика** — лёгкость и прочность. Не упустите возможность приобрести смартфон HONOR 400 и наслаждаться его функциональностью и стильным дизайном.
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