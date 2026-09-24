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Смартфон Honor 400 12/512Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Honor 400 12/512Gb Black

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Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 1
Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 2
Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 3
Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 4
Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 5
Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 6
Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 7
Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 8
Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 9
Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 10
Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 1
  • Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 2
  • Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 3
  • Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 4
  • Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 5
  • Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 6
  • Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 7
  • Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 8
  • Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 9
  • Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 10
  • Смартфон Honor 400 12/512Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714161
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Частота процессора, МГц
2630
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Камера, МП
f/1.9
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Honor 400 12/512Gb Black

**Смартфон HONOR 400 12+512Gb чёрный (5109BURH)** Откройте для себя новые горизонты с передовым смартфоном HONOR 400. Этот стильный и мощный гаджет создан для тех, кто ценит высокое качество и инновационные технологии. **Основные характеристики:** * **Процессор:** Snapdragon 7 Gen 3 — обеспечивает высокую производительность для любых задач. * **Оперативная память:** 12 ГБ — позволяет запускать множество приложений одновременно без задержек. * **Встроенная память:** 512 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, фотографий и видео. * **Дисплей:** AMOLED с диагональю 6,55 дюйма и разрешением 2736x1264 пикселей — яркое и чёткое изображение с насыщенными цветами. * **Частота обновления:** 120 Гц — плавное отображение динамичных сцен и игр. * **Аккумулятор:** 6000 мАч — длительное время работы без подзарядки. * **Операционная система:** Android 15 — актуальные функции и обновления. **Дополнительные возможности:** * **Двойная тыловая камера** — для ярких и качественных снимков. * **Поддержка двух SIM-карт** — удобство использования личных и рабочих номеров. * **Сканер отпечатков пальцев** — надёжная защита ваших данных. * **NFC** — для быстрых и удобных бесконтактных платежей. * **Bluetooth 5.4** — стабильное соединение с другими устройствами. * **USB Type-C** — универсальный проводной интерфейс для зарядки и передачи данных. * **Быстрая зарядка** — экономия времени на подзарядку. **Защита и надёжность:** * **Класс защиты IP66** — устойчивость к пыли и воде. * **Монолитный корпус из пластика** — лёгкость и прочность. Не упустите возможность приобрести смартфон HONOR 400 и наслаждаться его функциональностью и стильным дизайном.

Отзывы о товаре Смартфон Honor 400 12/512Gb Black




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.55
Разрешение экрана
2736x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Частота процессора, МГц
2630
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Камера, МП
f/1.9
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR 400 12+512Gb чёрный (5109BURH)** Откройте для себя новые горизонты с передовым смартфоном HONOR 400. Этот стильный и мощный гаджет создан для тех, кто ценит высокое качество и инновационные технологии. **Основные характеристики:** * **Процессор:** Snapdragon 7 Gen 3 — обеспечивает высокую производительность для любых задач. * **Оперативная память:** 12 ГБ — позволяет запускать множество приложений одновременно без задержек. * **Встроенная память:** 512 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, фотографий и видео. * **Дисплей:** AMOLED с диагональю 6,55 дюйма и разрешением 2736x1264 пикселей — яркое и чёткое изображение с насыщенными цветами. * **Частота обновления:** 120 Гц — плавное отображение динамичных сцен и игр. * **Аккумулятор:** 6000 мАч — длительное время работы без подзарядки. * **Операционная система:** Android 15 — актуальные функции и обновления. **Дополнительные возможности:** * **Двойная тыловая камера** — для ярких и качественных снимков. * **Поддержка двух SIM-карт** — удобство использования личных и рабочих номеров. * **Сканер отпечатков пальцев** — надёжная защита ваших данных. * **NFC** — для быстрых и удобных бесконтактных платежей. * **Bluetooth 5.4** — стабильное соединение с другими устройствами. * **USB Type-C** — универсальный проводной интерфейс для зарядки и передачи данных. * **Быстрая зарядка** — экономия времени на подзарядку. **Защита и надёжность:** * **Класс защиты IP66** — устойчивость к пыли и воде. * **Монолитный корпус из пластика** — лёгкость и прочность. Не упустите возможность приобрести смартфон HONOR 400 и наслаждаться его функциональностью и стильным дизайном.
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Отзывы


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