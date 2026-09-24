Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey
6.7'' смартфон HONOR 400 Pro 512 ГБ с оперативной памятью 12 ГБ даст возможность одновременно обрабатывать фото, общаться в мессенджерах, слушать музыку без зависаний процессов. Встроенная память 512 ГБ позволит хранить в телефоне до 5000 фотографий в высоком разрешении. 3 тыловых камеры на 200+50+12 Мп обеспечат качество снимков 16384х12288. Благодаря безрамочному дизайну для показа фото и видео будет использоваться вся поверхность экрана. HONOR 400 Pro 512 ГБ может работать в сетях от 2G до 5G. Смартфон поддерживает передачу файлов по OTG между мобильными устройства без участия компьютера. 2 микрофона с шумоподавлением позволят записывать голосовые сообщения или разговаривать по телефону на оживленной улице без лишних звуков. Заряжать смартфон вы сможете через оригинальное зарядное устройство, которое есть в комплекте, или с помощью беспроводного модуля.
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