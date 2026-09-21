Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный
Смартфон Samsung Galaxy S25 сочетает в себе элегантный дизайн, мощную камеру и интеллектуальные функции Galaxy AI для упрощения повседневных задач и творчества. Функции искусственного интеллекта Galaxy AI: • «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото • «Быстрый монтаж» собирает лучшие моменты из галереи и автоматически создаёт тематическое видео, например, с вашим питомцем. • «Генератор текста» быстро создаёт тексты на любую заданную тему — легко и удобно. • «AI рисунок» превращает ваши эскизы в яркие изображения, которые можно добавить на фото или использовать для творчества. Камера для яркого и насыщенного контента: Основная камера 50 МП, обеспечивает яркость и детализацию изображений. Телефото объектив 10 МП, идеален для съёмки отдаленных объектов. Ультраширокий объектив 12 МП, захватывает больше деталей в кадре. Фронтальная камера 12 МП: создаёт выразительные селфи даже при слабом освещении. Производительность и удобство: Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает плавность работы и поддержку всех функций ИИ. Экран 6,2" Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц гарантирует яркое и плавное изображение. Лёгкий и изящный корпус весом всего 162 г. Samsung Galaxy S25 – это стильное устройство с интеллектуальными возможностями для яркой жизни!
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, Синий, 12 GB, С хорошей камерой, С хорошей фронтальной камерой, С тремя камерами, С телеобъективом, С оптической стабилизацией, С NFC, С беспроводной зарядкой, С быстрой зарядкой, С GPS, С отпечатком пальца на экране, С Type-C, Две SIM-карты, 120 Гц, Безрамочный, Флагманские, Металлический корпус, Для пожилых людей, 8 ядер, для первоклассника, IP68, 256 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 68 370 руб.17093 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH H...
-
В наличииЦена 86 400 руб.21600 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Sage eSim
-
В наличииЦена 86 860 руб.21715 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Mist Blue eSim
-
В наличииЦена 86 860 руб.21715 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Mist Blue (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 86 980 руб.21745 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 White (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 87 440 руб.21860 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Black (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 87 440 руб.21860 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 Air 256 Sky Blue eSim
-
В наличииЦена 87 670 руб.21918 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Black eSim
-
В наличииЦена 87 670 руб.21918 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Sage (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 87 670 руб.21918 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 Air 256 Light Gold eSim
-
В наличииЦена 88 010 руб.22003 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Lavender (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 88 010 руб.22003 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 Air 256 Space Black eSim
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, Синий, 12 GB, С хорошей камерой, С хорошей фронтальной камерой, С тремя камерами, С телеобъективом, С оптической стабилизацией, С NFC, С беспроводной зарядкой, С быстрой зарядкой, С GPS, С отпечатком пальца на экране, С Type-C, Две SIM-карты, 120 Гц, Безрамочный, Флагманские, Металлический корпус, Для пожилых людей, 8 ядер, для первоклассника, IP68, 256 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLGCCAU) Мятный