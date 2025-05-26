Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой
Смартфон Samsung Galaxy S25 сочетает в себе элегантный дизайн, мощную камеру и интеллектуальные функции Galaxy AI для упрощения повседневных задач и творчества. «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото. «Быстрый монтаж» собирает лучшие моменты из галереи и автоматически создает тематическое видео, например, с вашим питомцем. «Генератор текста» быстро создает тексты на любую заданную тему – легко и удобно. «AI рисунок» превращает ваши эскизы в яркие изображения, которые можно добавить на фото или использовать для творчества. Основная камера 50 Мп обеспечивает яркость и детализацию изображений. Телефото объектив 10 Мп идеален для съемки отдаленных объектов. Ультраширокий объектив 12 Мп захватывает больше деталей в кадре. Фронтальная камера 12 Мп создает выразительные селфи даже при слабом освещении. Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает плавность работы и поддержку всех функций ИИ. Экран 6.2 Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц гарантирует яркое и плавное изображение. Легкий и изящный корпус весом всего 162 г. Samsung Galaxy S25 – это стильное устройство с интеллектуальными возможностями для яркой жизни.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 12 GB, С хорошей камерой, С хорошей фронтальной камерой, С тремя камерами, С телеобъективом, С оптической стабилизацией, С NFC, С беспроводной зарядкой, С быстрой зарядкой, С GPS, С отпечатком пальца на экране, С Type-C, Две SIM-карты, 120 Гц, Безрамочный, Флагманские, Металлический корпус, Для пожилых людей, для первоклассника, IP68, 256 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 68 370 руб.17093 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH H...
-
В наличииЦена 86 400 руб.21600 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Sage eSim
-
В наличииЦена 86 860 руб.21715 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Mist Blue eSim
-
В наличииЦена 86 860 руб.21715 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Mist Blue (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 86 980 руб.21745 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 White (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 87 440 руб.21860 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Black (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 87 440 руб.21860 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 Air 256 Sky Blue eSim
-
В наличииЦена 87 670 руб.21918 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Black eSim
-
В наличииЦена 87 670 руб.21918 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Sage (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 87 670 руб.21918 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 Air 256 Light Gold eSim
-
В наличииЦена 88 010 руб.22003 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 256 Lavender (Sim + eSim)
-
В наличииЦена 88 010 руб.22003 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 Air 256 Space Black eSim
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 12 GB, С хорошей камерой, С хорошей фронтальной камерой, С тремя камерами, С телеобъективом, С оптической стабилизацией, С NFC, С беспроводной зарядкой, С быстрой зарядкой, С GPS, С отпечатком пальца на экране, С Type-C, Две SIM-карты, 120 Гц, Безрамочный, Флагманские, Металлический корпус, Для пожилых людей, для первоклассника, IP68, 256 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой, Две SIM-карты
Достоинства:
Комментарий:
Конечно всё чётко!!! главное чтобы работал!!!
Достоинства:
Комментарий:
отлично. конечно не ростест (отсутствует обязательная маркировка), но хотя бы кавказ - суффикс CAU об этом и говорит.
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой
Достоинства:
Комментарий:
Конечно всё чётко!!! главное чтобы работал!!!
Достоинства:
Комментарий:
отлично. конечно не ростест (отсутствует обязательная маркировка), но хотя бы кавказ - суффикс CAU об этом и говорит.