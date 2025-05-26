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Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой

2 Отзывы
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Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.2
Разрешение экрана
2340x1080
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
68 390 руб.  109 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692895
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25
Цвет
голубой
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.2
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+10+12
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой

Смартфон Samsung Galaxy S25 сочетает в себе элегантный дизайн, мощную камеру и интеллектуальные функции Galaxy AI для упрощения повседневных задач и творчества. «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото. «Быстрый монтаж» собирает лучшие моменты из галереи и автоматически создает тематическое видео, например, с вашим питомцем. «Генератор текста» быстро создает тексты на любую заданную тему – легко и удобно. «AI рисунок» превращает ваши эскизы в яркие изображения, которые можно добавить на фото или использовать для творчества. Основная камера 50 Мп обеспечивает яркость и детализацию изображений. Телефото объектив 10 Мп идеален для съемки отдаленных объектов. Ультраширокий объектив 12 Мп захватывает больше деталей в кадре. Фронтальная камера 12 Мп создает выразительные селфи даже при слабом освещении. Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает плавность работы и поддержку всех функций ИИ. Экран 6.2 Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц гарантирует яркое и плавное изображение. Легкий и изящный корпус весом всего 162 г. Samsung Galaxy S25 – это стильное устройство с интеллектуальными возможностями для яркой жизни.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Антон Р.

Достоинства:


Комментарий:
Конечно всё чётко!!! главное чтобы работал!!!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отлично. конечно не ростест (отсутствует обязательная маркировка), но хотя бы кавказ - суффикс CAU об этом и говорит.



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25
Цвет
голубой
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.2
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Развернуть
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+10+12
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Samsung Galaxy S25 сочетает в себе элегантный дизайн, мощную камеру и интеллектуальные функции Galaxy AI для упрощения повседневных задач и творчества. «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото. «Быстрый монтаж» собирает лучшие моменты из галереи и автоматически создает тематическое видео, например, с вашим питомцем. «Генератор текста» быстро создает тексты на любую заданную тему – легко и удобно. «AI рисунок» превращает ваши эскизы в яркие изображения, которые можно добавить на фото или использовать для творчества. Основная камера 50 Мп обеспечивает яркость и детализацию изображений. Телефото объектив 10 Мп идеален для съемки отдаленных объектов. Ультраширокий объектив 12 Мп захватывает больше деталей в кадре. Фронтальная камера 12 Мп создает выразительные селфи даже при слабом освещении. Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает плавность работы и поддержку всех функций ИИ. Экран 6.2 Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц гарантирует яркое и плавное изображение. Легкий и изящный корпус весом всего 162 г. Samsung Galaxy S25 – это стильное устройство с интеллектуальными возможностями для яркой жизни.
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Антон Р.

Достоинства:


Комментарий:
Конечно всё чётко!!! главное чтобы работал!!!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отлично. конечно не ростест (отсутствует обязательная маркировка), но хотя бы кавказ - суффикс CAU об этом и говорит.


Смартфон Samsung Galaxy S25 12/256Gb (SM-S931BLBCCAU) Голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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