Смартфон Honor 400 12/512 silver
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 400 12/512 silver
6.55'' смартфон HONOR 400 512 ГБ выполнен в черном корпусе. Оперативная память составляет 12 ГБ, поэтому вы сможете запускать параллельно несколько требовательных программ без зависаний процессора. Телефон способен работать в сетях от 2G до 5G. В конструкции предусмотрены слоты для двух SIM-карт, есть виртуальная SIM-карта. Экран безрамочный, поэтому вся его поверхность будет задействована в демонстрации видео- и фото файлов. Основная камера позволит делать снимки разрешением 16384х12288. HONOR 400 512 ГБ позволит снимать видео в формате 4К. Микрофоны оснащены шумоподавлением, поэтому разговор или запись голосового сообщения на шумной улице будут без внешних помех. Смартфон укомплектован оригинальным зарядным устройством. Поддержка технологии OTG позволит обмениваться данными с другими мобильными устройствами без компьютера. Степень защиты IP66 гарантирует безопасное использование телефона под дождем и во время снегопада.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: Серебристый, 512 GB, 12 GB, С NFC, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
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