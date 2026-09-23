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Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue

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Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy A57
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1680
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733369
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Характеристики

Бренд
Samsung
Комплектация
смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты, документация
Линейка
Samsung Galaxy A57
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1680
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп, 12 Мп, 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
18х10х3
Вес, г.
325

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue

Samsung в синем цвете — это элегантный смартфон в прочном корпусе из алюминия и стекла. Максимальная защита IP68 позволяет не бояться пыли и воды — идеален для активной жизни. Большой 6,7-дюймовый экран с разрешением 2340x1080 и молниеносной частотой обновления 120 Гц радует четкой картинкой и плавной прокруткой, будь то просмотр фильмов, игры или просто навигация. Мощный 8-ядерный процессор Exynos 1680 с частотой 2900 МГц гарантирует быстрый отклик в любых приложениях. 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти позволят не задумываться о свободном месте для файлов, фото и видео. Устройство поддерживает две nano-SIM — это удобно для путешествий или разделения работы и личной жизни. Управляется смартфон современной системой Android — всё работает интуитивно и быстро.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue




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Характеристики
Бренд
Samsung
Комплектация
смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты, документация
Линейка
Samsung Galaxy A57
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1680
Частота процессора, МГц
2900
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп, 12 Мп, 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Samsung в синем цвете — это элегантный смартфон в прочном корпусе из алюминия и стекла. Максимальная защита IP68 позволяет не бояться пыли и воды — идеален для активной жизни. Большой 6,7-дюймовый экран с разрешением 2340x1080 и молниеносной частотой обновления 120 Гц радует четкой картинкой и плавной прокруткой, будь то просмотр фильмов, игры или просто навигация. Мощный 8-ядерный процессор Exynos 1680 с частотой 2900 МГц гарантирует быстрый отклик в любых приложениях. 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти позволят не задумываться о свободном месте для файлов, фото и видео. Устройство поддерживает две nano-SIM — это удобно для путешествий или разделения работы и личной жизни. Управляется смартфон современной системой Android — всё работает интуитивно и быстро.
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Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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