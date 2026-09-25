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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan

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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 1
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 2
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 3
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 4
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 5
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 6
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 7
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 8
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 9
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 10
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 11
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 12
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 13
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 14
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 15
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
титан
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
34 490 руб.  55 490 руб. 
Начислим 552 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733381
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan
34 490 руб. -38%
55 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C to USB A, скрепка для SIM, руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка (на экране), чехол
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
титан
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Частота процессора, МГц
2600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х6
Вес, г.
494

Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan

Смартфон TECNO создан для тех, кто ценит выносливость и универсальность. Мощный аккумулятор на 6500 мА·ч обеспечивает длительную работу без подзарядки — отличный выбор для путешествий, командировок и активной жизни. Диагональ экрана 6,78 дюйма с чётким разрешением 2644x1208 порадует яркой и детализированной картинкой — смотреть фильмы и играть комфортно на большом дисплее. Храните всё важное: внушительный объём встроенной памяти 512 Гб позволяет забыть о нехватке места, а 8 Гб оперативной памяти дарят плавную работу даже при запуске ресурсоёмких приложений. Восьмиядерный процессор легко справляется с любыми задачами. Смартфон поддерживает 2 nano-SIM — удобно для работы и личных нужд одновременно. Класс защиты IP68/IP69 делает устройство готовым к экстремальным условиям: не боится воды и пыли. Лёгкий, весит всего 195 г — удобно брать с собой каждый день. Геонавигация по четырём системам (BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС) помогает точно определять местоположение по всему миру. Встроенный сканер отпечатка пальца отвечает за быстрый и безопасный доступ. Корпус из пластика в стильном цвете титан выгодно выделяет смартфон среди других.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan




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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C to USB A, скрепка для SIM, руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка (на экране), чехол
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
титан
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Частота процессора, МГц
2600
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO создан для тех, кто ценит выносливость и универсальность. Мощный аккумулятор на 6500 мА·ч обеспечивает длительную работу без подзарядки — отличный выбор для путешествий, командировок и активной жизни. Диагональ экрана 6,78 дюйма с чётким разрешением 2644x1208 порадует яркой и детализированной картинкой — смотреть фильмы и играть комфортно на большом дисплее. Храните всё важное: внушительный объём встроенной памяти 512 Гб позволяет забыть о нехватке места, а 8 Гб оперативной памяти дарят плавную работу даже при запуске ресурсоёмких приложений. Восьмиядерный процессор легко справляется с любыми задачами. Смартфон поддерживает 2 nano-SIM — удобно для работы и личных нужд одновременно. Класс защиты IP68/IP69 делает устройство готовым к экстремальным условиям: не боится воды и пыли. Лёгкий, весит всего 195 г — удобно брать с собой каждый день. Геонавигация по четырём системам (BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС) помогает точно определять местоположение по всему миру. Встроенный сканер отпечатка пальца отвечает за быстрый и безопасный доступ. Корпус из пластика в стильном цвете титан выгодно выделяет смартфон среди других.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 34490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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