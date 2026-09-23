Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black
Этот смартфон TECNO создан для тех, кто не хочет идти на компромиссы. Мощный аккумулятор на 6500 мА·ч позволит забыть о подзарядке на целый день, а большой 6,78-дюймовый экран с чётким разрешением 2644x1208 подарит насыщенные цвета и комфорт при просмотре видео и играх. Встроенная память 512 Гб обеспечит огромное пространство для фото, приложений и музыки, а 8 Гб оперативной памяти гарантируют быструю и плавную работу даже с самыми ресурсозатратными задачами. Смартфон защищён по классу IP68/IP69, поэтому ему не страшны вода и пыль — идеальный спутник для активного образа жизни. Две SIM-карты позволяют разделить личные и рабочие контакты. Надёжный сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и безопасный доступ к устройству. Поддержка систем навигации BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС поможет уверенно находить путь в любой точке мира. Стильный пластиковый корпус выполнен в классическом чёрном цвете — строго и элегантно.
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