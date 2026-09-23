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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black

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Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 8
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 9
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 10
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 11
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 12
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 13
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 14
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 15
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 16
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 17
Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 17
  • Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
46 560 руб.  61 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733386
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Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C to USB A, скрепка для SIM, руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка (на экране), чехол
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Частота процессора, МГц
2600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х6
Вес, г.
494

Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black

Этот смартфон TECNO создан для тех, кто не хочет идти на компромиссы. Мощный аккумулятор на 6500 мА·ч позволит забыть о подзарядке на целый день, а большой 6,78-дюймовый экран с чётким разрешением 2644x1208 подарит насыщенные цвета и комфорт при просмотре видео и играх. Встроенная память 512 Гб обеспечит огромное пространство для фото, приложений и музыки, а 8 Гб оперативной памяти гарантируют быструю и плавную работу даже с самыми ресурсозатратными задачами. Смартфон защищён по классу IP68/IP69, поэтому ему не страшны вода и пыль — идеальный спутник для активного образа жизни. Две SIM-карты позволяют разделить личные и рабочие контакты. Надёжный сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и безопасный доступ к устройству. Поддержка систем навигации BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС поможет уверенно находить путь в любой точке мира. Стильный пластиковый корпус выполнен в классическом чёрном цвете — строго и элегантно.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/512Gb Black




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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C to USB A, скрепка для SIM, руководство пользователя, гарантийный талон, защитная пленка (на экране), чехол
Линейка
Tecno Camon 50 Ultra
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
Частота процессора, МГц
2600
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот смартфон TECNO создан для тех, кто не хочет идти на компромиссы. Мощный аккумулятор на 6500 мА·ч позволит забыть о подзарядке на целый день, а большой 6,78-дюймовый экран с чётким разрешением 2644x1208 подарит насыщенные цвета и комфорт при просмотре видео и играх. Встроенная память 512 Гб обеспечит огромное пространство для фото, приложений и музыки, а 8 Гб оперативной памяти гарантируют быструю и плавную работу даже с самыми ресурсозатратными задачами. Смартфон защищён по классу IP68/IP69, поэтому ему не страшны вода и пыль — идеальный спутник для активного образа жизни. Две SIM-карты позволяют разделить личные и рабочие контакты. Надёжный сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и безопасный доступ к устройству. Поддержка систем навигации BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС поможет уверенно находить путь в любой точке мира. Стильный пластиковый корпус выполнен в классическом чёрном цвете — строго и элегантно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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