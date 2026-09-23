Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BLBECAU) Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BLBECAU) Blue
Этот смартфон Samsung прекрасен с любого ракурса: элегантный голубой корпус из алюминия и стекла сразу выделит вас из толпы. Класс защиты IP68 гарантирует уверенность даже в самых неожиданных ситуациях — он не боится пыли и воды. Большой 6,7-дюймовый экран с ярким разрешением 2340x1080 и плавной частотой обновления 120 Гц — всё выглядит так живо, что хочется смотреть дольше. Восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1680 с частотой до 2900 МГц вместе с 8 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенную реакцию и работу даже ресурсоёмких приложений. 128 Гб внутренней памяти — простор для фото, приложений и музыки. Две nano-SIM карты подойдут для тех, кто разделяет рабочие и личные номера, и хочет оставаться на связи в любом формате. Управление происходит через удобную и быструю операционную систему Android.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 34 490 руб. 55 490 руб.8623 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green
-
В наличииЦена 34 490 руб. 55 490 руб.8623 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan
-
В наличииЦена 34 490 руб. 55 490 руб.8623 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black
-
В наличииЦена 36 270 руб.9068 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green
-
В наличииЦена 40 280 руб.10070 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSB Black
-
В наличииЦена 44 280 руб.11070 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR
-
В наличииЦена 44 280 руб.11070 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYN Gold HONOR
-
В наличииЦена 48 300 руб.12075 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR
-
В наличииЦена 48 300 руб.12075 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR
-
В наличииЦена 49 910 руб.12478 руб. в СплитСмартфон Huawei Pura 80 12/256Gb (51098KEU) Frosted White
-
В наличииЦена 64 350 руб.16088 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR
-
В наличииЦена 68 370 руб.17093 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH H...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BLBECAU) Blue