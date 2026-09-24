Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 400 12/256Gb Gold
Смартфон HONOR 400 256 ГБ представлен в золотистом корпусе толщиной 7.3 мм. Класс защиты IP66 делает его устойчивым к падениям, пыли, влаге, брызгам воды. Плавная работа приложений достигается благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти. Экран диагональю 6.55" с технологией OLED передает четкие детали и натуральную цветовую палитру. Яркость 5000 нит обеспечивает комфортное использование в солнечную погоду. Тыловая камера состоит из основного сенсора 200 Мп 1/1.4 дюйма с оптической стабилизацией OIS и широкоугольного сенсора 12 Мп с функцией съемки макро. Совместно с алгоритмами искусственного интеллекта они создают четкие фотографии и видео при разной освещенности. Фронтальная камера 50 Мп делает реалистичные портретные снимки. В смартфоне HONOR 400 установлена кремний-углеродная батарея емкостью 6000 мА*ч. Она выдерживает до 1200 циклов полной зарядки и разрядки. Технология SuperCharge 80 Вт восстанавливает энергоресурс аккумулятора на 40% за 15 минут.
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