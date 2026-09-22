Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый
Смартфон Realme — это стильное и мощное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Изготовленный из алюминия и пластика, он имеет бежевый корпус, который подчеркивает его утонченную простоту и современность. Произведенный в Китае, этот смартфон соответствует высоким стандартам качества и надежности. Класс защиты IP69 обеспечивает великолепную стойкость к влаге и пыли, что делает его надежным спутником в любых условиях. Экран с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2800x1280 пикселей обеспечивает превосходное качество изображения. Частота обновления 144 Гц гарантирует плавное и четкое воспроизведение любого контента, от игр до видео. Сердцем устройства является мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой 2800 МГц, что обеспечивает быструю и эффективную работу даже с самыми ресурсоемкими приложениями. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, а встроенная память на 256 Гб обеспечивает достаточно пространства для всех ваших приложений, фото и видео. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется значительным объемом внутренней памяти. Работает смартфон на операционной системе Android, предоставляя пользователям доступ ко всем преимуществам этой популярной платформы. Возможность использования двух SIM-карт позволяет оставаться на связи везде и всегда. Смартфон Realme — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве.
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