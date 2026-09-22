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Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый

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Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 1
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 2
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 3
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 4
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 5
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 6
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 7
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 8
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Realme 16 Pro+
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 1
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 2
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 3
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 4
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 5
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 6
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 7
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 8
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
38 230 руб.  56 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730037
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Характеристики

Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro+
Цвет
бежевый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+8 Мпикс.
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый

Смартфон Realme — это стильное и мощное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Изготовленный из алюминия и пластика, он имеет бежевый корпус, который подчеркивает его утонченную простоту и современность. Произведенный в Китае, этот смартфон соответствует высоким стандартам качества и надежности. Класс защиты IP69 обеспечивает великолепную стойкость к влаге и пыли, что делает его надежным спутником в любых условиях. Экран с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2800x1280 пикселей обеспечивает превосходное качество изображения. Частота обновления 144 Гц гарантирует плавное и четкое воспроизведение любого контента, от игр до видео. Сердцем устройства является мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой 2800 МГц, что обеспечивает быструю и эффективную работу даже с самыми ресурсоемкими приложениями. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, а встроенная память на 256 Гб обеспечивает достаточно пространства для всех ваших приложений, фото и видео. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется значительным объемом внутренней памяти. Работает смартфон на операционной системе Android, предоставляя пользователям доступ ко всем преимуществам этой популярной платформы. Возможность использования двух SIM-карт позволяет оставаться на связи везде и всегда. Смартфон Realme — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Бежевый




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Характеристики
Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro+
Цвет
бежевый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+8 Мпикс.
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Realme — это стильное и мощное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Изготовленный из алюминия и пластика, он имеет бежевый корпус, который подчеркивает его утонченную простоту и современность. Произведенный в Китае, этот смартфон соответствует высоким стандартам качества и надежности. Класс защиты IP69 обеспечивает великолепную стойкость к влаге и пыли, что делает его надежным спутником в любых условиях. Экран с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2800x1280 пикселей обеспечивает превосходное качество изображения. Частота обновления 144 Гц гарантирует плавное и четкое воспроизведение любого контента, от игр до видео. Сердцем устройства является мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой 2800 МГц, что обеспечивает быструю и эффективную работу даже с самыми ресурсоемкими приложениями. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, а встроенная память на 256 Гб обеспечивает достаточно пространства для всех ваших приложений, фото и видео. Отсутствие слота для карты памяти компенсируется значительным объемом внутренней памяти. Работает смартфон на операционной системе Android, предоставляя пользователям доступ ко всем преимуществам этой популярной платформы. Возможность использования двух SIM-карт позволяет оставаться на связи везде и всегда. Смартфон Realme — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве.
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