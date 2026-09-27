Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 ORANGE SODA 51098YXJ HUAWEI
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 370 руб.
В наличии
Код товара: 748144
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
68 370 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Huawei
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
590
Описание товара Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 ORANGE SODA 51098YXJ HUAWEI
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 ORANGE SODA 51098YXJ HUAWEI
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Бренд
Huawei
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 ORANGE SODA 51098YXJ HUAWEI
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Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 ORANGE SODA 51098YXJ HUAWEI - данный товар вы можете купить по цене 68370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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