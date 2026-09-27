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Характеристики
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+50+12.5+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
600
Описание товара Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 BLACK 51098YXG HUAWEI
**Смартфон Huawei Pura 90s PRO 12+512GB, чёрный (51098YXG)**
Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei Pura 90s PRO! Модель 2026 года сочетает в себе мощный функционал и элегантный дизайн.
**Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO?**
* **Мощный процессор:** HiSilicon Kirin 9030S обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений.
* **Вместительная память:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших файлов, приложений и мультимедиа.
* **Яркий и чёткий дисплей:** OLED LTPO-экран с разрешением 2760 x 1256 и диагональю 6,6 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента.
* **Плавность изображения:** частота обновления экрана 120 Гц делает динамичные сцены максимально плавными.
* **Многофункциональность:** поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 802.11be для комфортного использования всех современных сервисов.
* **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6000 мАч позволит вам наслаждаться устройством без частых подзарядок.
* **Универсальность зарядки:** поддержка быстрой и беспроводной зарядки — заряжайте устройство так, как вам удобно.
* **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 гарантирует надёжную защиту в различных условиях.
**Дополнительные преимущества:**
* проводной интерфейс USB Type-C;
* стильный монолитный корпус из стекла в классическом чёрном цвете;
* четыре тыловые камеры для качественных снимков и видео.
Huawei Pura 90s PRO — выбор тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и передовые технологии.
Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Развернуть
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+50+12.5+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei Pura 90s PRO 12+512GB, чёрный (51098YXG)**
Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei Pura 90s PRO! Модель 2026 года сочетает в себе мощный функционал и элегантный дизайн.
**Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO?**
* **Мощный процессор:** HiSilicon Kirin 9030S обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений.
* **Вместительная память:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших файлов, приложений и мультимедиа.
* **Яркий и чёткий дисплей:** OLED LTPO-экран с разрешением 2760 x 1256 и диагональю 6,6 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента.
* **Плавность изображения:** частота обновления экрана 120 Гц делает динамичные сцены максимально плавными.
* **Многофункциональность:** поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 802.11be для комфортного использования всех современных сервисов.
* **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6000 мАч позволит вам наслаждаться устройством без частых подзарядок.
* **Универсальность зарядки:** поддержка быстрой и беспроводной зарядки — заряжайте устройство так, как вам удобно.
* **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 гарантирует надёжную защиту в различных условиях.
**Дополнительные преимущества:**
* проводной интерфейс USB Type-C;
* стильный монолитный корпус из стекла в классическом чёрном цвете;
* четыре тыловые камеры для качественных снимков и видео.
Huawei Pura 90s PRO — выбор тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и передовые технологии.
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 BLACK 51098YXG HUAWEI - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 68370 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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