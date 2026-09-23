Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy
Samsung с диагональю экрана 6,7 дюйма порадует ярким изображением с разрешением 2340x1080 и плавностью 120 Гц — каждый кадр выглядит чётко и живо, будь то игры или сериалы. Восьмиядерный процессор и 12 Гб оперативной памяти справляются с самыми требовательными задачами, а встроенные 512 Гб легко вместят целый архив фото, видео и приложений. Две nano-SIM-карты обеспечат гибкость для деловых и личных контактов одновременно. Аккумулятор на 5000 мА·ч позволит долго оставаться на связи, а при весе 179 г смартфон ощущается лёгким и удобно лежит в руке. Защита IP68 не подведёт в экстремальных условиях, сканер отпечатка пальца отвечает за быструю и безопасную разблокировку. Благодаря поддержке навигационных систем BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС вы всегда найдёте нужный маршрут. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает долгую автономность, а стильный синий цвет добавляет индивидуальности.
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