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Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy

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Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 18
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy A57
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1680
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 18
  • Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733377
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Характеристики

Бренд
Samsung
Комплектация
смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты, документация
Линейка
Samsung Galaxy A57
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1680
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп, 12 Мп, 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
18х10х3
Вес, г.
325

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy

Samsung с диагональю экрана 6,7 дюйма порадует ярким изображением с разрешением 2340x1080 и плавностью 120 Гц — каждый кадр выглядит чётко и живо, будь то игры или сериалы. Восьмиядерный процессор и 12 Гб оперативной памяти справляются с самыми требовательными задачами, а встроенные 512 Гб легко вместят целый архив фото, видео и приложений. Две nano-SIM-карты обеспечат гибкость для деловых и личных контактов одновременно. Аккумулятор на 5000 мА·ч позволит долго оставаться на связи, а при весе 179 г смартфон ощущается лёгким и удобно лежит в руке. Защита IP68 не подведёт в экстремальных условиях, сканер отпечатка пальца отвечает за быструю и безопасную разблокировку. Благодаря поддержке навигационных систем BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС вы всегда найдёте нужный маршрут. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает долгую автономность, а стильный синий цвет добавляет индивидуальности.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy




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Характеристики
Бренд
Samsung
Комплектация
смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты, документация
Линейка
Samsung Galaxy A57
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий, стекло
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1680
Частота процессора, МГц
2900
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 Мп, 12 Мп, 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Samsung с диагональю экрана 6,7 дюйма порадует ярким изображением с разрешением 2340x1080 и плавностью 120 Гц — каждый кадр выглядит чётко и живо, будь то игры или сериалы. Восьмиядерный процессор и 12 Гб оперативной памяти справляются с самыми требовательными задачами, а встроенные 512 Гб легко вместят целый архив фото, видео и приложений. Две nano-SIM-карты обеспечат гибкость для деловых и личных контактов одновременно. Аккумулятор на 5000 мА·ч позволит долго оставаться на связи, а при весе 179 г смартфон ощущается лёгким и удобно лежит в руке. Защита IP68 не подведёт в экстремальных условиях, сканер отпечатка пальца отвечает за быструю и безопасную разблокировку. Благодаря поддержке навигационных систем BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС вы всегда найдёте нужный маршрут. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает долгую автономность, а стильный синий цвет добавляет индивидуальности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BDBKCAU) Navy - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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