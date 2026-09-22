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Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый

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Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 2
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 3
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 4
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 5
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 6
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 7
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 8
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 9
Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Realme 16 Pro+
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 1
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 2
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 3
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 4
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 5
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 6
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 7
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 8
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 9
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
39 070 руб.  56 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730038
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Характеристики

Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro+
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+8 Мпикс.
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый

Смартфон Realme сочетает в себе мощность и современный дизайн, предлагая пользователям передовые технологии в стильном сером корпусе. Устройство оснащено восьмиядерным процессором, что обеспечивает высокую производительность при выполнении повседневных задач и запуске требовательных приложений. С объемом оперативной памяти в 8 Гб и встроенной памятью на 256 Гб, этот смартфон обеспечивает плавную работу и хранение большого количества данных и приложений. Экран с диагональю 6,78 дюйма предлагает яркое и четкое изображение, удобное для игр, просмотра видео и веб-серфинга. Большая емкость аккумулятора — 7000 мАч — гарантирует продолжительное время работы даже при активном использовании без необходимости частых подзарядок. Смартфон поддерживает современные технологии связи, включая 4G LTE и NFC, что позволяет использовать его для бесконтактных платежей и быстрого обмена данными. Класс защиты IP69 обеспечивает надежную защиту от пыли и воды, что делает этот телефон идеальным для использования в любых условиях. Realme также включает в себя продвинутую систему навигации, поддерживая GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, что делает его отличным выбором для путешественников. Корпус изготовлен из пластика и алюминия, обеспечивая легкость (всего 198 грамм) и прочность одновременно. Работая на операционной системе Android, устройство предоставляет все возможности для настройки под индивидуальные предпочтения и установки множества приложений из магазина Google Play. Nano-SIM и отсутствие слота для карты памяти означают меньшее количество движущихся деталей и простоту в использовании. Это делает смартфон Realme надежным спутником на каждый день.

Отзывы о товаре Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый




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Характеристики
Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro+
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+8 Мпикс.
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Realme сочетает в себе мощность и современный дизайн, предлагая пользователям передовые технологии в стильном сером корпусе. Устройство оснащено восьмиядерным процессором, что обеспечивает высокую производительность при выполнении повседневных задач и запуске требовательных приложений. С объемом оперативной памяти в 8 Гб и встроенной памятью на 256 Гб, этот смартфон обеспечивает плавную работу и хранение большого количества данных и приложений. Экран с диагональю 6,78 дюйма предлагает яркое и четкое изображение, удобное для игр, просмотра видео и веб-серфинга. Большая емкость аккумулятора — 7000 мАч — гарантирует продолжительное время работы даже при активном использовании без необходимости частых подзарядок. Смартфон поддерживает современные технологии связи, включая 4G LTE и NFC, что позволяет использовать его для бесконтактных платежей и быстрого обмена данными. Класс защиты IP69 обеспечивает надежную защиту от пыли и воды, что делает этот телефон идеальным для использования в любых условиях. Realme также включает в себя продвинутую систему навигации, поддерживая GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, что делает его отличным выбором для путешественников. Корпус изготовлен из пластика и алюминия, обеспечивая легкость (всего 198 грамм) и прочность одновременно. Работая на операционной системе Android, устройство предоставляет все возможности для настройки под индивидуальные предпочтения и установки множества приложений из магазина Google Play. Nano-SIM и отсутствие слота для карты памяти означают меньшее количество движущихся деталей и простоту в использовании. Это делает смартфон Realme надежным спутником на каждый день.
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Отзывы


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