Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый
Смартфон Realme сочетает в себе мощность и современный дизайн, предлагая пользователям передовые технологии в стильном сером корпусе. Устройство оснащено восьмиядерным процессором, что обеспечивает высокую производительность при выполнении повседневных задач и запуске требовательных приложений. С объемом оперативной памяти в 8 Гб и встроенной памятью на 256 Гб, этот смартфон обеспечивает плавную работу и хранение большого количества данных и приложений. Экран с диагональю 6,78 дюйма предлагает яркое и четкое изображение, удобное для игр, просмотра видео и веб-серфинга. Большая емкость аккумулятора — 7000 мАч — гарантирует продолжительное время работы даже при активном использовании без необходимости частых подзарядок. Смартфон поддерживает современные технологии связи, включая 4G LTE и NFC, что позволяет использовать его для бесконтактных платежей и быстрого обмена данными. Класс защиты IP69 обеспечивает надежную защиту от пыли и воды, что делает этот телефон идеальным для использования в любых условиях. Realme также включает в себя продвинутую систему навигации, поддерживая GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, что делает его отличным выбором для путешественников. Корпус изготовлен из пластика и алюминия, обеспечивая легкость (всего 198 грамм) и прочность одновременно. Работая на операционной системе Android, устройство предоставляет все возможности для настройки под индивидуальные предпочтения и установки множества приложений из магазина Google Play. Nano-SIM и отсутствие слота для карты памяти означают меньшее количество движущихся деталей и простоту в использовании. Это делает смартфон Realme надежным спутником на каждый день.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 40 280 руб.10070 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSB Black
-
В наличииЦена 44 280 руб.11070 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR
-
В наличииЦена 44 280 руб.11070 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYN Gold HONOR
-
В наличииЦена 48 300 руб.12075 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAX Orange HONOR
-
В наличииЦена 48 300 руб.12075 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 12/256GB 5109CHAV Black HONOR
-
В наличииЦена 49 910 руб.12478 руб. в СплитСмартфон Huawei Pura 80 12/256Gb (51098KEU) Frosted White
-
В наличииЦена 64 350 руб.16088 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Pro 12/512GB 5109CHGL_L Black HONOR
-
В наличииЦена 68 370 руб.17093 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH H...
-
В наличииЦена 128 560 руб.32140 руб. в СплитСмартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White
-
В наличииЦена 157 360 руб.39340 руб. в СплитСмартфон Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB Deep Blue eSim
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Realme 16 Pro+ 8/256Gb Серый