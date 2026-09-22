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Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Серый купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Серый

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Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Серый - фото 2
Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Серый - фото 3
Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Серый - фото 4
Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Серый - фото 5
Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Realme 16 Pro+
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Серый - фото 1
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Серый - фото 2
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Серый - фото 3
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Серый - фото 4
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Серый - фото 5
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
42 890 руб.  63 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730040
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Характеристики

Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro+
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+8 Мпикс.
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Серый

Смартфон Realme серого цвета — это современное устройство, которое вобрало в себя передовые технологии и высокое качество исполнения. Бренд Realme, известный своими инновациями и надежностью, предлагает модель с впечатляющими характеристиками, созданную в Китае. Эргономичный и стильный корпус устройства изготовлен из алюминия и пластика, гарантируя легкость и прочность. Смартфон обладает классом защиты IP69, что делает его устойчивым к воде и пыли, позволяя использовать устройство в самых различных условиях. Главной особенностью смартфона является его яркий и четкий экран с диагональю 6,78 дюйма. Впечатляющее разрешение экрана 2800x1280 пикселей и высокая частота обновления — 144 Гц обеспечивают невероятную плавность отображения и насыщенность цветов, предлагая пользователю незабываемый визуальный опыт. Под капотом устройства установлен мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с частотой 2800 МГц и восемью ядрами, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. В сочетании с 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной памяти, этот смартфон легко справится с любыми задачами, будь то многозадачность или работа с требовательными приложениями. Устройство работает на операционной системе Android, предлагая пользователю доступ к широчайшему спектру приложений и функций. Несмотря на отсутствие слота для карты памяти, большого объема встроенной памяти хватит для большинства пользователей, чтобы хранить все необходимые файлы, приложения и мультимедиа. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что делает его идеальным выбором для тех, кто нуждается в гибкости и экономии при использовании мобильной связи. В целом, смартфон Realme — это стильное и мощное устройство, которое удовлетворит даже самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Серый




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Характеристики
Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro+
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+8 Мпикс.
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Realme серого цвета — это современное устройство, которое вобрало в себя передовые технологии и высокое качество исполнения. Бренд Realme, известный своими инновациями и надежностью, предлагает модель с впечатляющими характеристиками, созданную в Китае. Эргономичный и стильный корпус устройства изготовлен из алюминия и пластика, гарантируя легкость и прочность. Смартфон обладает классом защиты IP69, что делает его устойчивым к воде и пыли, позволяя использовать устройство в самых различных условиях. Главной особенностью смартфона является его яркий и четкий экран с диагональю 6,78 дюйма. Впечатляющее разрешение экрана 2800x1280 пикселей и высокая частота обновления — 144 Гц обеспечивают невероятную плавность отображения и насыщенность цветов, предлагая пользователю незабываемый визуальный опыт. Под капотом устройства установлен мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с частотой 2800 МГц и восемью ядрами, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. В сочетании с 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной памяти, этот смартфон легко справится с любыми задачами, будь то многозадачность или работа с требовательными приложениями. Устройство работает на операционной системе Android, предлагая пользователю доступ к широчайшему спектру приложений и функций. Несмотря на отсутствие слота для карты памяти, большого объема встроенной памяти хватит для большинства пользователей, чтобы хранить все необходимые файлы, приложения и мультимедиа. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что делает его идеальным выбором для тех, кто нуждается в гибкости и экономии при использовании мобильной связи. В целом, смартфон Realme — это стильное и мощное устройство, которое удовлетворит даже самых требовательных пользователей.
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Отзывы


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