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Смартфон Honor 400 Pro 12/256Gb Gray купить с доставкой в Москве
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Смартфон Honor 400 Pro 12/256Gb Gray

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Смартфон Honor 400 Pro 12/256Gb Gray - фото 2
Смартфон Honor 400 Pro 12/256Gb Gray - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor 400 Pro 12/256Gb Gray - фото 1
  • Смартфон Honor 400 Pro 12/256Gb Gray - фото 2
  • Смартфон Honor 400 Pro 12/256Gb Gray - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712423
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, чехол, USB-кабель, защитная пленка (нанесена), скрепка для извлечения SIM-карты
Линейка
Honor 400 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Частота процессора, МГц
3300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х11
Вес, г.
5

Описание товара Смартфон Honor 400 Pro 12/256Gb Gray

Смартфоны Honor всегда славились своим качеством и продуманностью, и новая модель не является исключением. Этот смартфон оснащен современными технологиями и предлагает впечатляющие характеристики, удовлетворяющие даже самых требовательных пользователей. Телефон обладает ярким и детализированным 6.7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность изображения при прокрутке и играх. За производительность отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой 3300 МГц, который обеспечивает мгновенный отклик на все действия и поддерживает работу с самыми требовательными приложениями. Объем оперативной памяти составляет внушительные 12 Гб, что позволяет с легкостью переключаться между несколькими задачами и открывать множество приложений одновременно. Встроенная память на 256 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех ваших фотографий, видео и приложений. Смартфон поддерживает подключение по Bluetooth 5.4, что гарантирует стабильное соединение и высокую скорость передачи данных с другими устройствами. Устройство также оснащено двойным слотом для SIM-карт, предоставляя удобство использования сразу двух телефонных номеров. Емкость аккумулятора составляет внушительные 6000 мА·ч, обеспечивая длительное время работы без необходимости частой подзарядки. При этом смартфон защищен от воды и пыли, а ударопрочный корпус добавляет уверенности в его долговечности. Этот смартфон Honor сочетает в себе передовые технологии и инновационные решения, став превосходным выбором для тех, кто ищет надежное и мощное устройство.

Отзывы о товаре Смартфон Honor 400 Pro 12/256Gb Gray




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, чехол, USB-кабель, защитная пленка (нанесена), скрепка для извлечения SIM-карты
Линейка
Honor 400 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Частота процессора, МГц
3300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны Honor всегда славились своим качеством и продуманностью, и новая модель не является исключением. Этот смартфон оснащен современными технологиями и предлагает впечатляющие характеристики, удовлетворяющие даже самых требовательных пользователей. Телефон обладает ярким и детализированным 6.7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность изображения при прокрутке и играх. За производительность отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой 3300 МГц, который обеспечивает мгновенный отклик на все действия и поддерживает работу с самыми требовательными приложениями. Объем оперативной памяти составляет внушительные 12 Гб, что позволяет с легкостью переключаться между несколькими задачами и открывать множество приложений одновременно. Встроенная память на 256 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех ваших фотографий, видео и приложений. Смартфон поддерживает подключение по Bluetooth 5.4, что гарантирует стабильное соединение и высокую скорость передачи данных с другими устройствами. Устройство также оснащено двойным слотом для SIM-карт, предоставляя удобство использования сразу двух телефонных номеров. Емкость аккумулятора составляет внушительные 6000 мА·ч, обеспечивая длительное время работы без необходимости частой подзарядки. При этом смартфон защищен от воды и пыли, а ударопрочный корпус добавляет уверенности в его долговечности. Этот смартфон Honor сочетает в себе передовые технологии и инновационные решения, став превосходным выбором для тех, кто ищет надежное и мощное устройство.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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