Смартфон Honor 400 Pro 12/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 400 Pro 12/256Gb Black
Смартфоны Honor всегда славились своим качеством и продуманностью, и новая модель не является исключением. Этот смартфон оснащен современными технологиями и предлагает впечатляющие характеристики, удовлетворяющие даже самых требовательных пользователей. Телефон обладает ярким и детализированным 6.7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность изображения при прокрутке и играх. За производительность отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой 3300 МГц, который обеспечивает мгновенный отклик на все действия и поддерживает работу с самыми требовательными приложениями. Объем оперативной памяти составляет внушительные 12 Гб, что позволяет с легкостью переключаться между несколькими задачами и открывать множество приложений одновременно. Встроенная память на 256 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех ваших фотографий, видео и приложений. Смартфон поддерживает подключение по Bluetooth 5.4, что гарантирует стабильное соединение и высокую скорость передачи данных с другими устройствами. Устройство также оснащено двойным слотом для SIM-карт, предоставляя удобство использования сразу двух телефонных номеров. Емкость аккумулятора составляет внушительные 6000 мА·ч, обеспечивая длительное время работы без необходимости частой подзарядки. При этом смартфон защищен от воды и пыли, а ударопрочный корпус добавляет уверенности в его долговечности. Этот смартфон Honor сочетает в себе передовые технологии и инновационные решения, став превосходным выбором для тех, кто ищет надежное и мощное устройство.
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