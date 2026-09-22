Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый
Смартфоны Realme представляют собой сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, удовлетворяя все потребности современных пользователей. Оснащенные большим 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2800x1280, эти устройства обеспечивают четкое и яркое изображение, что делает их идеальными для любителей мультимедийного контента и геймеров. Под капотом смартфона Realme скрывается мощный восьмиядерный процессор, который в сочетании с 12 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. Встроенная память объемом 512 Гб предоставляет обилие места для хранения всех необходимых файлов, приложений и медиа-контента. Операционная система Android обеспечивает интуитивное и гибкое управление устройством. Realme поддерживает все современные беспроводные технологии, включая Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 802.11 ax, что гарантирует качественное соединение с другими устройствами и интернетом. Кроме того, смартфон поддерживает 4G LTE и оснащен модулем NFC, что открывает перед пользователями массу удобных возможностей, таких как бесконтактные платежи. Особого внимания заслуживает мощный аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, который обеспечивает долгую автономную работу, позволяя активно пользоваться всеми функциями смартфона в течение дня. Литий-ионная технология аккумулятора гарантирует его долговечность и надежность. Смартфон поддерживает навигационные системы QZSS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, обеспечивая точное и быстрое определение местоположения, что особенно актуально для путешественников и активных пользователей. Кроме того, устройство поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет удобно сочетать личные и рабочие контакты в одном устройстве. И все это при весе всего в 198 грамм, что делает смартфон комфортным в использовании и переноске. Гарантия на 12 месяцев дополняет уверенность в качестве и надежности устройства.
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