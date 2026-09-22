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Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый

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Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 1
Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 2
Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 3
Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 4
Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 5
Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 6
Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 7
Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 8
Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Realme 16 Pro+
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 1
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 2
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 3
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 4
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 5
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 6
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 7
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 8
  • Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
38 840 руб.  63 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730039
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Характеристики

Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro+
Цвет
бежевый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+8 Мпикс.
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
QZSS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый

Смартфоны Realme представляют собой сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, удовлетворяя все потребности современных пользователей. Оснащенные большим 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2800x1280, эти устройства обеспечивают четкое и яркое изображение, что делает их идеальными для любителей мультимедийного контента и геймеров. Под капотом смартфона Realme скрывается мощный восьмиядерный процессор, который в сочетании с 12 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. Встроенная память объемом 512 Гб предоставляет обилие места для хранения всех необходимых файлов, приложений и медиа-контента. Операционная система Android обеспечивает интуитивное и гибкое управление устройством. Realme поддерживает все современные беспроводные технологии, включая Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 802.11 ax, что гарантирует качественное соединение с другими устройствами и интернетом. Кроме того, смартфон поддерживает 4G LTE и оснащен модулем NFC, что открывает перед пользователями массу удобных возможностей, таких как бесконтактные платежи. Особого внимания заслуживает мощный аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, который обеспечивает долгую автономную работу, позволяя активно пользоваться всеми функциями смартфона в течение дня. Литий-ионная технология аккумулятора гарантирует его долговечность и надежность. Смартфон поддерживает навигационные системы QZSS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, обеспечивая точное и быстрое определение местоположения, что особенно актуально для путешественников и активных пользователей. Кроме того, устройство поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет удобно сочетать личные и рабочие контакты в одном устройстве. И все это при весе всего в 198 грамм, что делает смартфон комфортным в использовании и переноске. Гарантия на 12 месяцев дополняет уверенность в качестве и надежности устройства.

Отзывы о товаре Смартфон Realme 16 Pro+ 12/512Gb Бежевый




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Характеристики
Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro+
Цвет
бежевый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+8 Мпикс.
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
QZSS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны Realme представляют собой сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, удовлетворяя все потребности современных пользователей. Оснащенные большим 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2800x1280, эти устройства обеспечивают четкое и яркое изображение, что делает их идеальными для любителей мультимедийного контента и геймеров. Под капотом смартфона Realme скрывается мощный восьмиядерный процессор, который в сочетании с 12 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. Встроенная память объемом 512 Гб предоставляет обилие места для хранения всех необходимых файлов, приложений и медиа-контента. Операционная система Android обеспечивает интуитивное и гибкое управление устройством. Realme поддерживает все современные беспроводные технологии, включая Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 802.11 ax, что гарантирует качественное соединение с другими устройствами и интернетом. Кроме того, смартфон поддерживает 4G LTE и оснащен модулем NFC, что открывает перед пользователями массу удобных возможностей, таких как бесконтактные платежи. Особого внимания заслуживает мощный аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, который обеспечивает долгую автономную работу, позволяя активно пользоваться всеми функциями смартфона в течение дня. Литий-ионная технология аккумулятора гарантирует его долговечность и надежность. Смартфон поддерживает навигационные системы QZSS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, обеспечивая точное и быстрое определение местоположения, что особенно актуально для путешественников и активных пользователей. Кроме того, устройство поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет удобно сочетать личные и рабочие контакты в одном устройстве. И все это при весе всего в 198 грамм, что делает смартфон комфортным в использовании и переноске. Гарантия на 12 месяцев дополняет уверенность в качестве и надежности устройства.
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