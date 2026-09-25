Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSB Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSB Black
**Смартфон Huawei NOVA 15 PRO 12+512Gb, чёрный (51098TSB)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15 PRO! Устройство 2026 года порадует вас высоким уровнем производительности и впечатляющими техническими характеристиками. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15 PRO?** * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,84 дюйма и разрешением 2856 x 1320 пикселей обеспечивает яркое и чёткое изображение. Частота обновления 120 Гц делает динамичные сцены плавными и реалистичными. * **Мощный процессор:** Kirin 9010S от HiSilicon гарантирует быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всего:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео без необходимости удалять что-либо. * **Чёткие и яркие снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам запечатлеть самые яркие моменты жизни. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6500 мАч обеспечит продолжительное использование без частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев надёжно защитит ваши данные, а поддержка NFC откроет возможности для быстрых и удобных платежей. **Дополнительные преимущества:** * класс пылевлагозащиты IP65 — устройство устойчиво к пыли и воде; * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11be для стабильного подключения к интернету и другим устройствам. Стильный чёрный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei NOVA 15 PRO не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei NOVA 15 PRO — выберите качество и стиль!
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