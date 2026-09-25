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Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet

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Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 1
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 2
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 3
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 4
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 5
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 6
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 7
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 8
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 9
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 10
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 15 Pro
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Процессор
Kirin 9010S
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735563
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Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15 Pro
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+13+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet

Яркий фиолетовый смартфон Huawei сразу выделяется из толпы. Прочный корпус из металла и стекла сочетается с классом защиты IP65 — гаджет не боится пыли и брызг. На большом 6,84-дюймовом экране с потрясающим разрешением 2856x1320 пикселей и частотой обновления 120 Гц всё выглядит невероятно плавно и чётко — идеально для фильмов, игр и серфинга. Оперативная память 12 Гб и мощный восьмиядерный процессор Kirin 9010S с частотой 2500 МГц легко справляются с любыми задачами. 512 Гб встроенной памяти хватит для фото, видео и приложений даже самого активного пользователя. Возможность использовать две nano-SIM — удобно для работы и личных дел на одном устройстве. Huawei на Android открывает максимум возможностей в стильном и надёжном исполнении.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15 Pro
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+13+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Яркий фиолетовый смартфон Huawei сразу выделяется из толпы. Прочный корпус из металла и стекла сочетается с классом защиты IP65 — гаджет не боится пыли и брызг. На большом 6,84-дюймовом экране с потрясающим разрешением 2856x1320 пикселей и частотой обновления 120 Гц всё выглядит невероятно плавно и чётко — идеально для фильмов, игр и серфинга. Оперативная память 12 Гб и мощный восьмиядерный процессор Kirin 9010S с частотой 2500 МГц легко справляются с любыми задачами. 512 Гб встроенной памяти хватит для фото, видео и приложений даже самого активного пользователя. Возможность использовать две nano-SIM — удобно для работы и личных дел на одном устройстве. Huawei на Android открывает максимум возможностей в стильном и надёжном исполнении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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