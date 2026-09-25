Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TRY Violet
Яркий фиолетовый смартфон Huawei сразу выделяется из толпы. Прочный корпус из металла и стекла сочетается с классом защиты IP65 — гаджет не боится пыли и брызг. На большом 6,84-дюймовом экране с потрясающим разрешением 2856x1320 пикселей и частотой обновления 120 Гц всё выглядит невероятно плавно и чётко — идеально для фильмов, игр и серфинга. Оперативная память 12 Гб и мощный восьмиядерный процессор Kirin 9010S с частотой 2500 МГц легко справляются с любыми задачами. 512 Гб встроенной памяти хватит для фото, видео и приложений даже самого активного пользователя. Возможность использовать две nano-SIM — удобно для работы и личных дел на одном устройстве. Huawei на Android открывает максимум возможностей в стильном и надёжном исполнении.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
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