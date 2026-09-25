Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White
**Смартфон Huawei NOVA 15 PRO 12+256Gb, белый (51098TRV)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15 PRO! Устройство 2026 года порадует вас высоким уровнем производительности и впечатляющими техническими характеристиками. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15 PRO?** * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,84 дюйма и разрешением 2856 x 1320 подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность картинки. * **Быстрая работа:** 12 ГБ оперативной памяти и мощный процессор Kirin 9010S от HiSilicon гарантируют быструю и стабильную работу устройства даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить множество приложений, фото и видео. * **Качественные снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам создавать потрясающие фотографии и видео. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит защиту ваших данных, а поддержка NFC упростит бесконтактные платежи. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 6500 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё более удобным. * **Защита от внешних воздействий:** класс пылевлагозащиты IP65 гарантирует надёжную защиту устройства. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11be для быстрого подключения и передачи данных; * стильный моноблочный корпус из стекла в белом цвете. Выберите Huawei NOVA 15 PRO — и наслаждайтесь передовыми технологиями и безупречным качеством!
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