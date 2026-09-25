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Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black

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Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 1
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 2
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 3
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 4
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 5
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 6
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 7
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 8
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 9
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 10
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 860 руб. 
Начислим 542 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735575
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black
33 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
550

Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black

**Смартфон Huawei NOVA 15 12+512Gb, чёрный (51098TSH)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15! Благодаря передовым технологиям и стильному дизайну эта модель станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15?** * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2412 x 1084 пикселей подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность динамичных сцен. * **Быстрая и отзывчивая работа:** 12 ГБ оперативной памяти и мощный процессор Kirin 8020 от HiSilicon гарантируют быструю загрузку приложений и игр, плавную работу многозадачного режима. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 512 ГБ позволит хранить огромное количество фотографий, видео, музыки и приложений. * **Качественные снимки:** три тыловые камеры помогут вам создавать потрясающие фотографии и видео. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит быстрый и надёжный доступ к вашему смартфону, а класс пылевлагозащиты IP65 защитит устройство от пыли и брызг воды. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 6000 мАч позволит вам наслаждаться использованием смартфона без частых подзарядок. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё более удобным. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 5.2 для стабильного соединения с внешними устройствами; * Wi-Fi 802.11ax для быстрого доступа в интернет; * проводной интерфейс USB Type-C. Стильный чёрный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei NOVA 15 не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei NOVA 15 — выберите качество, стиль и передовые технологии!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei NOVA 15 12+512Gb, чёрный (51098TSH)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15! Благодаря передовым технологиям и стильному дизайну эта модель станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15?** * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2412 x 1084 пикселей подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность динамичных сцен. * **Быстрая и отзывчивая работа:** 12 ГБ оперативной памяти и мощный процессор Kirin 8020 от HiSilicon гарантируют быструю загрузку приложений и игр, плавную работу многозадачного режима. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 512 ГБ позволит хранить огромное количество фотографий, видео, музыки и приложений. * **Качественные снимки:** три тыловые камеры помогут вам создавать потрясающие фотографии и видео. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит быстрый и надёжный доступ к вашему смартфону, а класс пылевлагозащиты IP65 защитит устройство от пыли и брызг воды. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 6000 мАч позволит вам наслаждаться использованием смартфона без частых подзарядок. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё более удобным. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 5.2 для стабильного соединения с внешними устройствами; * Wi-Fi 802.11ax для быстрого доступа в интернет; * проводной интерфейс USB Type-C. Стильный чёрный корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei NOVA 15 не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei NOVA 15 — выберите качество, стиль и передовые технологии!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black - по цене 33860 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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