Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan
Смартфон Infinix NOTE 60 Pro 256 ГБ серого цвета работает на базе 8-ядерного процессора Snapdragon7s Gen4 5G с 12 ГБ оперативной памяти. На нем вы сможете запускать игры на средних/высоких настройках, работать в режиме многозадачности, использовать нейросети для обработки фото, видео. Экран Active Matrix диагональю 6.78” с разрешением 2644?1208 четко отображает текст, иконки и изображения, без зернистости и других артефактов. Частота обновления экрана 144 Гц обеспечивает ультра-плавную анимацию, отсутствие задержек при воспроизведении динамичных игр. Камера с объективами 50 и 8 МП сможет делать фото с разрешением до 8160?6120, снимать в тесных помещениях, групповые фото или пейзажи. Смартфон Infinix NOTE 60 Pro 256 ГБ получил корпус с защитой IP64 и металлические рамки по периметру. Они делают телефон устойчивым к изгибам, трещинам и механическим повреждениям при падениях. Батарея на 6500 мАч позволяет работать автономно до 24.7 часов при просмотре видео и до 138.1 при прослушивании музыки. Батарея рассчитана на 6 лет эксплуатации с минимальной потерей заряда. Технология быстрой зарядки 90 Вт позволяет за 20-30 минут подпитать устройство перед работой или в дорогу. С беспроводной зарядкой 30 Вт можно уменьшить количество проводов на рабочем столе. Модель поддерживает два уровня идентификации пользователя: распознавание лица и сканер отпечатков пальцев.
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