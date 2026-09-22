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Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan купить с доставкой в Москве
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Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan

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Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 1
Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 2
Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 3
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Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 5
Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 6
Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 7
Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 8
Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 9
Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 10
Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix Note 60 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 1
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 2
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 3
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 4
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 5
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 6
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 7
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 8
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 9
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 10
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
32 030 руб.  37 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727466
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Характеристики

Бренд
Infinix
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация
Линейка
Infinix Note 60 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х6
Вес, г.
540

Описание товара Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan

Смартфон Infinix NOTE 60 Pro 256 ГБ серого цвета работает на базе 8-ядерного процессора Snapdragon7s Gen4 5G с 12 ГБ оперативной памяти. На нем вы сможете запускать игры на средних/высоких настройках, работать в режиме многозадачности, использовать нейросети для обработки фото, видео. Экран Active Matrix диагональю 6.78” с разрешением 2644?1208 четко отображает текст, иконки и изображения, без зернистости и других артефактов. Частота обновления экрана 144 Гц обеспечивает ультра-плавную анимацию, отсутствие задержек при воспроизведении динамичных игр. Камера с объективами 50 и 8 МП сможет делать фото с разрешением до 8160?6120, снимать в тесных помещениях, групповые фото или пейзажи. Смартфон Infinix NOTE 60 Pro 256 ГБ получил корпус с защитой IP64 и металлические рамки по периметру. Они делают телефон устойчивым к изгибам, трещинам и механическим повреждениям при падениях. Батарея на 6500 мАч позволяет работать автономно до 24.7 часов при просмотре видео и до 138.1 при прослушивании музыки. Батарея рассчитана на 6 лет эксплуатации с минимальной потерей заряда. Технология быстрой зарядки 90 Вт позволяет за 20-30 минут подпитать устройство перед работой или в дорогу. С беспроводной зарядкой 30 Вт можно уменьшить количество проводов на рабочем столе. Модель поддерживает два уровня идентификации пользователя: распознавание лица и сканер отпечатков пальцев.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix Note 60 Pro 12/256Gb Titan




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Характеристики
Бренд
Infinix
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация
Линейка
Infinix Note 60 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Infinix NOTE 60 Pro 256 ГБ серого цвета работает на базе 8-ядерного процессора Snapdragon7s Gen4 5G с 12 ГБ оперативной памяти. На нем вы сможете запускать игры на средних/высоких настройках, работать в режиме многозадачности, использовать нейросети для обработки фото, видео. Экран Active Matrix диагональю 6.78” с разрешением 2644?1208 четко отображает текст, иконки и изображения, без зернистости и других артефактов. Частота обновления экрана 144 Гц обеспечивает ультра-плавную анимацию, отсутствие задержек при воспроизведении динамичных игр. Камера с объективами 50 и 8 МП сможет делать фото с разрешением до 8160?6120, снимать в тесных помещениях, групповые фото или пейзажи. Смартфон Infinix NOTE 60 Pro 256 ГБ получил корпус с защитой IP64 и металлические рамки по периметру. Они делают телефон устойчивым к изгибам, трещинам и механическим повреждениям при падениях. Батарея на 6500 мАч позволяет работать автономно до 24.7 часов при просмотре видео и до 138.1 при прослушивании музыки. Батарея рассчитана на 6 лет эксплуатации с минимальной потерей заряда. Технология быстрой зарядки 90 Вт позволяет за 20-30 минут подпитать устройство перед работой или в дорогу. С беспроводной зарядкой 30 Вт можно уменьшить количество проводов на рабочем столе. Модель поддерживает два уровня идентификации пользователя: распознавание лица и сканер отпечатков пальцев.
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Отзывы


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