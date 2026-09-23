Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender
Смартфон Samsung Galaxy A37 с объемом встроенной памяти 128 ГБ имеет 6.7-дюймовый дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей. Super AMOLED-матрица позволяет экрану отображать естественные оттенки и расширяет углы обзора до 180°. Плавную смену кадров гарантирует частота обновления 120 Гц. Покрытие Corning Gorilla Glass Victus предотвращает появление царапин и трещин. Модель оборудована 8 ГБ оперативной памяти, поэтому быстро запускает игры и приложения. Внутрь корпуса Samsung Galaxy A37 из фиолетового стекла и пластика не проникает влага благодаря защите по стандарту IP68. Тыловая камера с 3 объективами поддерживает функцию с ИИ-алгоритмами. Они определяют внешние условия и автоматически выставляют настройки. Для съемки предметов или объектов с близкого расстояния есть макрорежим. Сделать четкие кадры при слабом внешнем освещении можно благодаря светодиодной вспышке и ночному режиму. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает функцию быстрой подзарядки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Теги товара: Фиолетовый, 128 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 32 890 руб. 49 790 руб.8223 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 32 890 руб. 49 790 руб.8223 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black
-
В наличииЦена 34 490 руб. 55 490 руб.8623 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green
-
В наличииЦена 34 490 руб. 55 490 руб.8623 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan
-
В наличииЦена 34 490 руб. 55 490 руб.8623 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Black
-
В наличииЦена 36 270 руб.9068 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green
-
В наличииЦена 40 280 руб.10070 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Pro 12/512Gb 51098TSB Black
-
В наличииЦена 44 280 руб.11070 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR
-
В наличииЦена 44 280 руб.11070 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYN Gold HONOR
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Теги товара: Фиолетовый, 128 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Фиолетовый
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A37 5G 8/128Gb (SM-A376ELVDCAU) Lavender