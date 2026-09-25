Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
Huawei предлагает смартфон, сочетающий стильный металлический корпус со стеклянными акцентами — устройство не только приятно держать, но и выглядит солидно. Благодаря стандарту защиты IP65 смартфон не боится брызг и пыли, с ним удобно в городском ритме и в путешествиях. Яркий и просторный 6,7-дюймовый экран с разрешением 2412x1084 и частотой обновления 120 Гц делает просмотр фильмов и игр плавным, без малейших подвисаний. Мощный восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 8020 с частотой 2290 МГц, в сочетании с внушительными 12 Гб оперативной памяти, гарантирует быструю работу любых приложений и игр. Встроенная память на 512 Гб позволяет хранить фото, видео и приложения без страха упустить важное. Две SIM-карты на nano-SIM подойдут для активных пользователей, которые держат всю жизнь в одном устройстве. Смартфон работает на Android — просто и удобно для любых задач.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
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