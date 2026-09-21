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Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White

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Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 1
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 2
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 3
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 4
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 5
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 6
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 7
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 8
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 9
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 10
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 11
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 12
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 13
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 14
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 14
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 1
  • Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 2
  • Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 3
  • Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 4
  • Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 5
  • Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 6
  • Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 7
  • Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 8
  • Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 9
  • Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 10
  • Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 11
  • Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 12
  • Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 13
  • Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 14
  • Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 040 руб. 
Начислим 465 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714495
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White
29 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 14
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
550

Описание товара Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White

Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White

Отзывы о товаре Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 14
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White – стоимость товара 29040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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