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Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black

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Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 8
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 9
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 10
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 11
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 12
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 13
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 14
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 15
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 16
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 17
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 18
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 19
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 20
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 21
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 22
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 23
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 24
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 25
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 26
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 27
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 28
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 29
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 30
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 31
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 32
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 33
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 34
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 35
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 36
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 37
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 38
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 39
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 40
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 41
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 42
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 43
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 44
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 45
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 46
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 47
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 48
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 49
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 17
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 18
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 19
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 20
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 21
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 22
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 23
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 24
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 25
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 26
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 27
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 28
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 29
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 30
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 31
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 32
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 33
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 34
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 35
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 36
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 37
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 38
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 39
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 40
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 41
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 42
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 43
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 44
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 45
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 46
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 47
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 48
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 49
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
27 220 руб.  34 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733379
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Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
494

Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black

Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black




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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Развернуть
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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