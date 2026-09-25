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Nova 15 Max Gold купить с доставкой в Москве
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Nova 15 Max Gold

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Nova 15 Max Gold - фото 3
Nova 15 Max Gold - фото 4
Nova 15 Max Gold - фото 5
Nova 15 Max Gold - фото 6
Nova 15 Max Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 15 Max
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2756x1272
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Nova 15 Max Gold - фото 1
  • Nova 15 Max Gold - фото 2
  • Nova 15 Max Gold - фото 3
  • Nova 15 Max Gold - фото 4
  • Nova 15 Max Gold - фото 5
  • Nova 15 Max Gold - фото 6
  • Nova 15 Max Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743340
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Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15 Max
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2756x1272
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора, мАч
8500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Nova 15 Max Gold

HUAWEI nova 15 Max — смартфон среднего сегмента, ключевой особенностью которого является кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8500 мАч с поддержкой 40-ваттной зарядки SuperCharge и функции обратного питания. Модель выполнена в корпусе толщиной 7,98 мм и весом 232 грамма с алюминиевой внутренней рамой и физической кнопкой быстрого доступа на грани. Аппарат оснащен плоским 6,84-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2756 x 1272 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц. За производительность отвечают 7-нанометровый процессор Kirin 8000, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Задняя камера включает основной сенсор RYYB на 50 Мп (f/1.9) и вспомогательный 2 Мп, а фронтальная имеет разрешение 8 Мп. Интерфейс представлен глобальной оболочкой EMUI 14.2, звуковая система состоит из симметричных стереодинамиков.

Отзывы о товаре Nova 15 Max Gold




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15 Max
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2756x1272
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Частота процессора, МГц
2400
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора, мАч
8500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI nova 15 Max — смартфон среднего сегмента, ключевой особенностью которого является кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8500 мАч с поддержкой 40-ваттной зарядки SuperCharge и функции обратного питания. Модель выполнена в корпусе толщиной 7,98 мм и весом 232 грамма с алюминиевой внутренней рамой и физической кнопкой быстрого доступа на грани. Аппарат оснащен плоским 6,84-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2756 x 1272 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц. За производительность отвечают 7-нанометровый процессор Kirin 8000, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Задняя камера включает основной сенсор RYYB на 50 Мп (f/1.9) и вспомогательный 2 Мп, а фронтальная имеет разрешение 8 Мп. Интерфейс представлен глобальной оболочкой EMUI 14.2, звуковая система состоит из симметричных стереодинамиков.
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Отзывы


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