Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White
**Смартфон Huawei NOVA 15 12+256Gb, белый (51098TSF)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15! Благодаря передовым технологиям и стильному дизайну этот смартфон станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15?** * **Яркий и чёткий дисплей:** OLED-экран с разрешением 2412 x 1084 и диагональю 6,7 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавность изображения и комфорт при использовании. * **Быстрая и эффективная работа:** 12 ГБ оперативной памяти и мощный процессор Kirin 8020 от HiSilicon гарантируют быструю загрузку приложений и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фотографий и видео. * **Отличная камера:** три тыловые камеры помогут вам создавать потрясающие снимки и делиться яркими моментами с друзьями. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 6000 мАч обеспечит длительное время использования без подзарядки. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных и поддержка быстрой зарядки для экономии времени. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 5.2 для стабильного соединения с внешними устройствами; * Wi-Fi 802.11ax для быстрого доступа в интернет; * класс пылевлагозащиты IP65, который защитит устройство от пыли и брызг воды. Стильный белый корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei NOVA 15 не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. USB Type-C обеспечит удобное подключение к другим устройствам. Выберите Huawei NOVA 15 — выберите качество и стиль!
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