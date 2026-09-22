Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro RU 8/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro RU 8/256Gb Black
Xiaomi Redmi Note 15 Pro — это воплощение баланса между мощью, изысканным стилем и технологическим превосходством, созданное для тех, кто не привык к компромиссам. Устройство предлагает пользователю уникальный набор характеристик: революционную камеру с разрешением 200 Мп, сверхъяркий AMOLED-дисплей на 3200 нит и инновационный аккумулятор, обеспечивающий рекордную автономность. Защищенный по стандарту IP65 и усиленный стеклом Victus 2, этот смартфон становится надежным спутником в самых непредсказуемых ситуациях. Современный процессор MediaTek Helio G200-Ultra гарантирует стабильную работу в режиме многозадачности, превращая гаджет в мощный центр для работы, творчества и развлечений, который легко справляется с любыми ресурсоемкими задачами.
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Теги товара: 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
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Теги товара: 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
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